Cimeira Biden e Xi com data marcada para 15 de novembro em São Francisco, Estados Unidos

Espera-se que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu homólogo chines Xi Jinping se reúnam na próxima semana à margem da cimeira da APEC em São Francisco, um ponto de inflexão crítico para as relações EUA-China.

Foi um longo caminho até este ponto e tem sido impressionante ver o quanto o cenário mudou no ano desde que os líderes se encontraram pela última vez em Bali, em novembro de 2022.

Xi deve até jantar com os principais executivos americanos na Califórnia durante a cimeira – um evento que teria sido considerado impossível apenas nove meses atrás, quando o Pentágono derrubou um suposto balão de vigilância chinês e as tensões pareciam estar no seu pior desde dois aviões militares colidiram no Mar da China Meridional em 2001.

Mas aqui estamos.

Uma série de reuniões de alto nível entre os dois países nos últimos meses “enviaram sinais positivos e aumentaram as expectativas da comunidade internacional sobre a melhoria das relações China-EUA”, disse o vice-presidente chinês, Han Zheng, no Fórum Bloomberg sobre Nova Economia em Singapura.

Agora teremos de ver o que resultará das negociações entre os dois presidentes. Aqui estão alguns pontos que cada líder provavelmente deseja alcançar nesta cimeira:

O que a China quer

1. Acalme os investidores estrangeiros. Pequim está a lutar para atrair estrangeiros de volta, uma vez que os dados mostram que há mais investimento direto a sair do país do que a entrar. Os executivos ocidentais na China estão cada vez mais nervosos em fazer negócios no país devido a proibições de saída, investigações e até detenções de funcionários.

2. Acabar com as tarifas comerciais. Biden manteve praticamente intactas as tarifas sobre uma série de produtos chineses que Trump impôs em julho de 2018. Com Trump – que está a superar Biden em alguns estados indecisos dos EUA, prometendo duplicar as tarifas se for eleito no próximo ano, há pouco incentivo político para mudar o status quo.

3. Remova as restrições tecnológicas. A administração Biden impôs controles de exportação que impedem as empresas chinesas de adquirir certos semicondutores avançados e equipamentos de fabricação de chips, entre outras medidas. Pequim parece ter reconhecido que tais restrições não irão desaparecer, dados os esforços para injetar milhares de milhões de dólares em fábricas nacionais de chips.

O que os Estados Unidos querem

1. Retomada das conversações militares. Xi congelou as conversações militares de alto nível com os EUA em agosto de 2022, depois que a então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, visitou Taiwan. Com o cargo de ministro da Defesa chinês vago após a destituição de Li Shangfu, sancionado pelos EUA, ninguém sabe quem poderá encontrar-se com Lloyd Austin, de Washington. O Mar da China Meridional e Taiwan continuam a ser potenciais pontos críticos na relação.

2. Repressão ao fentanil. Há anos que os EUA e a China trocam culpas pela crise dos opiáceos, que está a causar dezenas de milhares de overdoses na América. As empresas privadas chinesas exportam muitos dos produtos químicos utilizados na criação do altamente potente fentanil antes de este ser traficado para os EUA e outros países. As autoridades dos EUA deixaram claro que querem mais cooperação da China para enfrentar a crise.

3. Maior transparência. Biden pode pressionar Xi a ter mais transparência sobretudo, desde o arsenal nuclear da China e os seus gastos no Cinturão e Rota até à forma como gere a segunda maior economia do mundo. Pequim parou de fornecer dados sobre a taxa de desemprego juvenil do país depois de esta ter atingido níveis recordes. A China tornou-se aquilo que o vendedor a descoberto Soren Aandahl chama de buraco negro de dados, tornando o país um lugar difícil para investir.

A Cimeira entre Biden e XI deverá ser seguida por outra Cimeira entre a União Europeia e a China no início de dezembro.