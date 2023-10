Ciclismo: Volta Angola ‘’Pepino’’ chega ao Soyo

A caravana da segunda edição da Volta a Angola, em ciclismo “Pepino’2023’’, chegou na manha desta quarta-feira ao município de Soyo, província do Zaire, após a disputa de quatro etapas.

Hoje regista-se a primeira e única pausa da prova, iniciada no último no passado fim-de-semana no Huambo.

A comitiva, de aproximadamente trezentas pessoas, percorreu mais de 400 quilómetros, entre o Parque da Quiçama (Luanda), com a disputa da quarta etapa de 180 Kms.

O percurso de poucos obstáculos, exigiu resistência dos atletas, por ser a mais longa de toda prova que encerra em Luanda, no próximo domingo.

Na quarta etapa, os concorrentes partiram do município de Porto Amboim (Cuanza Sul), na presença do administrador-adjunto para a área técnica, Uzara de Brito.

Os ciclistas regressam ao trabalho, na quinta-feira, com a disputa do circuito fechado de 20 quilómetros, na cidade do Soyo, referente à quinta etapa.

Na sexta-feira (20), está reservada uma prova de fundo de 145 kms, partindo do Soyo ao Nzeto, para sexta etapa.

Sábado (21) está a programada a prova de Fundo de 170 Kms, de Nzeto à cidade de Caxito, na província do Bengo, com a disputa da sétima etapa.

A competição termina domingo, em Luanda, com a prova de 100 Kms de contra relógio.

Igor Silva, da equipa Jair Transporte, é o detentor da primeira edição, disputada em 2015.

Esta edição conta com participação de 140 atletas, entre nacionais e estrangeiros integrados pelo Zimbabwe, Cabo Verde, Congo e São Tomé e Príncipe.

A Volta a Angola “Pepino’2023” já passou por três províncias, nomeadamente, Huambo, Benguela e Cuanza Sul, além do município da Quiçama (Luanda).BSV/FN