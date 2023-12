Chuvas torrenciais em Angola fazem pelo menos 20 vítimas mortais

Angola continua a ser assolada por chuvas torrenciais que já causaram nas últimas setenta e duas horas mais de duas dezenas de mortos, segundo um balanço provisório dos Serviços de Protecção Civil.

As chuvas torrenciais que atingem todas as regiões do país, já desalojaram milhares de famílias e inundaram residências, infraestruturas econômicas, sociais e vias rodoviárias.

A cidade de Luanda com graves problemas de saneamento básico, vive neste momento também, as consequências das chuvas que estão a dificultar a mobilidade das pessoas e bens, principalmente nas zonas suburbanas.

As descargas eléctricas provocadas pelas chuvas preocupam as autoridades, tendo em conta a falta de pára-raios em todas as regiões do país. As descargas eléctricas já causaram desde o início das chuvas mais de cem mortos, de acordo com um recente balanço dos Serviços de Protecção Civil.

Um Programa de apoio às populações afectadas está a ser implementado pelos governos provinciais de acordo com as consequências das chuvas das suas respectivas regiões.

As autoridades sanitárias já alertaram para o incremento das endemias associadas às chuvas nomeadamente, a malária e patologias respiratórias.

Por Avelino Miguel