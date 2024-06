China usa energia nuclear para abastecer a indústria petroquímica, uma inovação mundial

A China iniciou a produção da primeira usina nuclear de fornecimento de vapor do país para a indústria petroquímica na província oriental de Jiangsu, apresentando uma série de projetos de tecnologia avançada, de baixo ou zero carbono, atualmente em andamento.

O lançamento bem-sucedido da usina ocorre após o lançamento, em dezembro de 2022, da primeira usina industrial da China abastecida por energia térmica gerada por energia nuclear, relata a Reuters.

A usina a vapor movida a energia nuclear, Heqi-1, entrou em operação na quarta-feira e eventualmente transportará 4,8 milhões de toneladas de vapor limpo com zero carbono anualmente da Central Nuclear de Tianwan, uma subsidiária da estatal China National Nuclear Corp, para alimentar as suas fábricas petroquímicas, substituindo algumas das 400 mil toneladas anuais de carvão queimadas.

lote de projetos de tecnologia multiuso de energia nuclear, impulsionando vigorosamente a utilização abrangente da energia nuclear e a ampla aplicação da tecnologia nuclear nas indústrias, agricultura, assistência médica, proteção ambiental e segurança”, disse Huang Ping, secretário-geral da Autoridade Chinesa de Energia Atômica, citado pela mídia chinesa.

No final do ano passado , a China disse que planeava fabricar mais da metade dos navios do mundo movidos a combustíveis mais limpos, como GNL e metanol, até 2025, como parte dos esforços para se tornar uma economia neutra em carbono até 2060.

No geral, a China está a fazer um esforço concertado no segmento de baixo carbono, com a energia de baixo carbono a contribuir com 40% para o crescimento económico do país no ano passado, de acordo com o think tank climático, o Centro de Investigação sobre Energia e Ar Limpo. O think tank estimou em Janeiro que os projectos de energia de baixo carbono contribuíram com cerca de 1,6 trilhões de dólares para o PIB da China em 2023, mais do que qualquer outro sector.