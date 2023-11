China reforça controle sobre o cobre, chave para a transição energética mundial

A China está no meio de uma expansão vertiginosa da sua indústria do cobre que está a remodelar os fluxos globais do metal essencial para a transição energética mundial.

O cobre foi rotulado como o produto mais importante na era da descarbonização pela sua utilização em tudo, desde veículos eléctricos a turbinas eólicas e redes eléctricas amplamente expandidas. A crescente procura chinesa por tecnologias verdes tem sido um ponto positivo para um mercado mundial de metais.

O controlo do país asiático no fornecimento de outros metais verdes, como o lítio, o cobalto e o níquel, utilizados em baterias de veículos eléctricos, já levou os governos ocidentais a encorajar cadeias de abastecimento separadas. Entretanto, a produção de cobre refinado da China – e a sua quota na produção mundial – caminha para um recorde este ano, após um surto na construção de novas fundições.

O rápido aumento da capacidade traz uma nova dinâmica a um mercado que durante 20 anos tem sido impulsionado em grande parte por quanto os compradores na China estão dispostos a pagar. O país continuará a importar quantidades crescentes de cobre, mas mais como minério do que como metal refinado.

“Como todos os países, a China vê uma necessidade estratégica de cobre – especialmente agora com o crescimento das aplicações de energia verde – e a China, tal como outros países, quer garantir a auto-suficiência”, disse Craig Lang, analista principal do investigador CRU Group. A China será responsável por cerca de 45% da produção global de cobre refinado este ano, segundo a CRU.

A expansão da fundição será um ponto-chave de discussão para centenas de executivos da indústria do cobre que visitarão esta semana o centro de commodities da China, Xangai, para a Asia Copper Week . Mineiros e fundições negociarão os principais contratos anuais de fornecimento de minério, e os participantes avaliarão a temperatura mais recente da demanda chinesa.

Apesar dos custos financeiros da pandemia e da crise imobiliária da China, o consumo de metais do país tem sido relativamente forte em 2023. Isso provavelmente ajudou o cobre a evitar uma queda ainda mais profunda do mercado, com preços apenas ligeiramente inferiores aos do ano passado.

A CRU prevê que a procura de cobre na China cresça 5% este ano, enquanto o Goldman Sachs Group Inc. nomeou o cobre como uma das suas principais escolhas de matérias-primas para o próximo ano num “ambiente robusto de procura verde” – especialmente na potência asiática.

“Esperamos encontrar os participantes chineses um pouco menos cautelosos do que se temia há dois meses”, escreveu Colin Hamilton , diretor-gerente de pesquisa de commodities da BMO Capital Markets Ltd., em nota antes da reunião em Xangai.

Expansão da capacidade de fundição

A expansão da capacidade de fundição ecoa a história de outras indústrias metalúrgicas da China. Até 2006, o país era importador líquido de aço, por exemplo. Mas uma onda de novas capacidades acabou por conduzir a uma enxurrada de exportações – prejudicando os produtores siderúrgicos internacionais e alimentando as tensões comerciais globais na era pré-Trump.

A capacidade de fundição de cobre da China aumentará mais 45% até 2027, representando 61% das novas fábricas esperadas em todo o mundo nesse período, segundo Carlos Risopatron, diretor de economia do International Copper Study Group.

Simon Hunt, um veterano de 50 anos na indústria do cobre que agora dirige a sua própria consultoria, avalia que a China poderá tornar-se um exportador líquido de cobre até 2025 ou 2026, à medida que a produção crescer. Essa não é uma visão consensual, mas a viabilidade das exportações é um tema de discussão na indústria.

Em qualquer caso, as fundições de cobre da China poderão aumentar a pressão sobre os seus pares globais nos próximos anos, à medida que “pagarem” para obter a matéria-prima de que necessitam, disse Hunt. O encerramento de fundições mais antigas no resto do mundo poderá ser o resultado.

Importador Líquido

Por enquanto, a rápida expansão da capacidade de fundição de cobre está a desencadear uma corrida para garantir concentrado de cobre para alimentar as fundições, com negociações anuais de contratos a decorrer esta semana num contexto de um mercado cada vez mais apertado para a matéria-prima.

As taxas de tratamento que os mineiros pagam às fundições para processar o minério caem quando o concentrado é escasso. Essa dinâmica provavelmente se refletirá em uma queda nas taxas no próximo ano para US$ 84 por tonelada , ante US$ 88, de acordo com uma estimativa do Shanghai Metals Market.

“A oferta global de concentrado de cobre ficará fraca no primeiro semestre, antes de passar para um déficit no segundo”, disse o analista da Mysteel, Meng Wenwen, que também espera uma queda nas taxas.

Ao mesmo tempo, o aumento da fundição está a tornar a China menos dependente do metal de cobre importado, levando a expectativas de um excesso de oferta da forma refinada que define o preço na Bolsa de Metais de Londres, a referência mundial.

Isso está causando dores de cabeça aos fornecedores tradicionais da China, como o Chile, e forçou o maior produtor mundial de cobre, Codelco, a reduzir o prêmio anual que cobra dos compradores chineses.

É certo que a China não é a única nação a construir novas fundições. A Índia, a Indonésia e a cintura de cobre de África também estão a aumentar a capacidade. E a China está a ponderar limites à expansão das fundições por razões ambientais, embora seja pouco provável que as restrições sejam iminentes.

Perspectiva de demanda

O evento do cobre em Xangai ocorre num momento de maior incerteza para o crescimento global, com as principais economias ainda em risco de recessão e os investidores sem saber se a Reserva Federal irá terminar com os aumentos das taxas.

Na segunda-feira, o cobre subiu desde o seu menor fechamento em mais de duas semanas, sendo negociado a US$ 8.053 a tonelada às 10h28, horário de Xangai. Caiu cerca de 3,8% este ano.

Embora os analistas do cobre esperem, em geral, uma expansão ligeiramente mais lenta da procura chinesa no próximo ano, a China ainda deverá ultrapassar o resto do mundo, à medida que Pequim continua a reforçar a economia. Analistas do Citigroup Inc., incluindo Wenyu Yao , disseram que uma China estável deveria “dar algum apoio ao consumo e aos preços das commodities” no próximo ano.

“Existem riscos, como o aumento da produção de metais, mas as preocupações com a demanda estarão mais concentradas no resto do mundo”, disse Jiang Hang, chefe de negociação da Yonggang Resources Co., em Xangai. “Para a China, não há muitas preocupações.”