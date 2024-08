China fornece novos detalhes sobre a próxima Cimeira com a África, enquanto os EUA manifestam preocupação

Numa iniciativa pouco comum, o Ministério das Relações Exteriores da China forneceu novos detalhes sobre a próxima Cimeira do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), que ocorrerá durante a primeira semana de setembro.

O porta-voz Lin Jian disse na terça-feira que uma reunião de “altos funcionários” (provavelmente a nível ministerial) acontecerá nos dias 2 e 3 de setembro em Pequim, seguida pela Cimeira de Chefes de Estado que acontecerá no resto da semana até 6 de setembro.

Lin acrescentou que representantes da China e de países africanos estão atualmente a finalizar a agenda como parte das negociações em andamento em Pequim e em capitais da África.

Ainda não está claro quantos líderes africanos participarão na Cimeira, especialmente devido ao cansaço que alguns Chefes de Estado africanos expressaram sobre a frequência das chamadas cúpulas “África+1”. Dito isso, representantes de 53 países africanos participaram do último FOCAC em Dacar em 2018 , e a maioria dos especialistas acredita que um número igualmente grande estará presente em Pequim em setembro.

Na preparação para eventos anteriores do FOCAC, o governo chinês tem sido tipicamente opaco até mesmo sobre os detalhes mais básicos, incluindo a data. Inexplicavelmente, este ano é diferente, como evidenciado pela comunicação proativa do MFA Chinês sobre o momento e as negociações em andamento.

Entretanto, o vice-secretário de Estado dos EUA, Kurt Campbell, testemunhando perante o Comité de Relações Exteriores do Senado em 29 de julho de 2024 sobre a competição global com a China, disse ao Comité de Relações Exteriores do Senado na terça-feira que os Estados Unidos precisam se esforçar para competir de forma mais eficaz com a China em todo o mundo .

A China é o “desafio geopolítico definidor que confronta a diplomacia americana moderna”, disse o vice-secretário de Estado dos EUA, Kurt Campbell. “Precisamos fazer mais”, ele alertou em uma aparição de quase duas horas no Capitólio.

Campbell expressou preocupação de que os EUA estejam perigosamente ficando para trás da China na corrida para controlar minerais essenciais em Africa necessários para tecnologias de próxima geração.