China e União Europeia concordam em manter negociações sobre tarifas de veículos elétricos

A China e a União Europeia concordaram em iniciar negociações sobre os planos da UE de impor tarifas sobre veículos elétricos importados da China.

O Ministro do Comércio Chinês Wang Wentao e o Comissário de Comércio da UE Valdis Dombrovskis falaram numa videoconferência no sábado, de acordo com uma declaração do Ministério do Comércio em Pequim. Eles concordaram em começar as negociações, anunciou a Bloomberg.

No início deste mês, a UE anunciou planos para impor taxas de até 48% sobre veículos elétricos enviados da China a partir de julho, alimentando tensões comerciais com a nação asiática. O bloco abriu uma série de investigações sobre a China, citando práticas comerciais desleais, como subsídios estatais massivos, levando Pequim a retaliar com uma campanha crescente de ameaças visando produtos europeus.

As consultas ocorrem enquanto o vice-chanceler da Alemanha, Robert Habeck, faz uma visita à China. Habeck se encontrou com Wang no sábado e reiterou a disposição da Europa de manter discussões sobre as tarifas.

“É preciso ter muito cuidado agora, este é um primeiro passo e muitos outros serão necessários”, disse Habeck aos repórteres em Xangai após o anúncio das negociações UE-China. “Mas pelo menos este é um primeiro passo que não era possível antes. É por isso que esta noite é uma boa noite se quisermos tentar manter um campo de jogo nivelado e evitar uma guerra tarifária.”

A ligação entre Dombrovskis e Wang foi “sincera e construtiva” e ambos os lados concordaram em “se envolver com base em fatos e em total respeito às regras da OMC”, disse um porta-voz da Comissão Europeia. Bruxelas e Pequim continuarão as negociações em todos os níveis nas próximas semanas e qualquer resultado negociado para sua investigação deve ser “eficaz para lidar com o subsídio prejudicial”, acrescentou.