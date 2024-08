China e EUA cooperam para reforçar a estabilidade financeira internacional e enfrentar eventos de stress financeiro

O banco central da China disse que uma reunião em Xangai produziu um acordo com o Tesouro dos EUA para nomear pessoas de contacto para lidar com quaisquer futuros “eventos de stress financeiro”, um exemplo raro de como as duas maiores economias do mundo procuram um terreno comum para cooperar.

Os dois lados também “trocaram listas de contatos de estabilidade financeira” durante a quinta reunião do chamado Grupo de Trabalho Financeiro , criado após a visita da Secretária do Tesouro, Janet Yellen, à China no ano passado.

“O Banco Popular da China e o Departamento do Tesouro dos EUA assinaram uma troca de notas sobre o fortalecimento da cooperação China-EUA para estabilidade financeira”, de acordo com a leitura do PBOC sobre as reuniões de 15 a 16 de agosto. Ele disse que os países também “trocaram listas de contatos de estabilidade financeira”.

As negociações representaram o primeiro encontro entre autoridades económicas de alto escalão dos EUA e da China desde que a liderança de Pequim definiu as suas prioridades de longo prazo no mês passado, num conclave que acontece duas vezes por década.

As reuniões em Xangai planeiam se concentrar em tópicos como estabilidade macroeconômica e financeira, governanção do Fundo Monetário Internacional e questões de mercado de capitais, de acordo com um porta-voz do Tesouro comentando antes da reunião.

Os acordos “permitirão que os departamentos de gestão financeira de ambos os lados mantenham canais de comunicação oportunos e tranquilos e reduzam a incerteza quando ocorrerem eventos de estresse financeiro e riscos operacionais das instituições financeiras”.

Pela primeira vez, instituições financeiras participaram das reuniões, de acordo com o comunicado, que não nomeou as instituições. As discussões cobriram finanças sustentáveis e áreas de possível cooperação.