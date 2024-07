Chegou a altura de verificar a realidade económica da Arábia Saudita?

A Arábia Saudita enfrenta o momento mais precário de sua reinvenção económica. Oito anos depois que o atual príncipe herdeiro Mohammed bin Salman revelou a Visão 2030, o seu projeto para uma vida após o petróleo, atrasos e reduções na transformação multi-trilionária da economia estão a expor a pressão sobre as finanças do reino.

Com o orçamento em défice por seis trimestres consecutivos, a Arábia Saudita se tornou a maior emissora de dívida internacional em mercados emergentes. E a sua decisão de cortar a produção de petróleo com outros membros da OPEP+ em 2023 não conseguiu aumentar substancialmente as receitas de exportação.

Os lucros do petróleo do país do reino caíram cerca de um terço em relação aos níveis de 2022, quando o petróleo Brent tinha uma média de quase US$ 100 o barril, graças à invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso está pesando na estabilidade económica geral do reino, pois ele continua gastando nos enormes projetos do príncipe Mohammed, que incluem tudo, desde a nova cidade de Neom até resorts turísticos, ligas de futebol e investimentos em IA .

A visão está enfrentando um teste de realidade e há ajustes a serem feitos.

O Goldman Sachs Group Inc. descobriu que a pontuação de risco soberano da Arábia Saudita — uma medida que leva em conta métricas financeiras e de governança — piorou mais a seguir a Israel entre os mercados emergentes durante o primeiro semestre do ano. Uma classificação do Morgan Stanley em junho chegou a uma conclusão semelhante, com o reino entre os “principais retardatários”.

O aumento da dívida captura as mudanças nas finanças sauditas na última década. Embora ainda baixa para os padrões internacionais, a parcela da dívida do governo para a produção económica aumentou de 1,5% em 2014 e está a caminho de exceder 31% do PIB no final da década, de acordo com o Fundo Monetário Internacional.

O governo e outras entidades sauditas, incluindo bancos, o fundo de riqueza e a gigante do petróleo Aramco , levantaram mais de US$ 46 bilhões em títulos em dólar e euro até agora neste ano. Isso significa que a Arábia Saudita ultrapassou a China como o emissor de mercados emergentes mais prolífico nos mercados de títulos internacionais, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Ainda assim, o governo tem flexibilidade — como já está demonstrando — para reduzir ou atrasar investimentos em seus chamados gigaprojetos, de acordo com Jim Krane, pesquisador do Instituto Baker de Políticas Públicas da Universidade Rice, em Houston.

A posição financeira externa do país está sob pressão à medida que ele aumenta as importações. O saldo da conta corrente — a medida mais ampla de comércio e investimento — cairá para quase zero em 2024 e mudará para défice a partir do ano que vem, prevê o FMI , após ter superavit na casa dos 13% do PIB em 2022.

A liquidez local para os bancos sauditas continua esticada, conforme medido pelas taxas de juros que eles cobram uns dos outros por empréstimos. A Saudi Interbank Offered Rate de três meses atingiu uma média recorde de mais de 6% neste ano.

O FMI diz que o governo saudita precisa que o Brent esteja em quase US$ 100 o barril para equilibrar o seu orçamento, cerca de US$ 15 a mais do que os níveis atuais . A Bloomberg Economics estima o preço de equilíbrio em US$ 109 por barril , uma vez que os gastos domésticos do Public Investment Fund — o fundo soberano — sejam levados em conta.

O investimento estrangeiro direto tem se materializado lentamente fora do setor de petróleo e gás, tornando mais difícil para o príncipe herdeiro transformar as suas ambições em realidade.

O governo quer atrair US$ 100 bilhões de investimento estrangeiro direto IED anualmente até 2030, um montante aproximadamente três vezes maior do que já foi alcançado. Os fluxos líquidos atingiram cerca de US$ 2,5 bilhões durante o primeiro trimestre, de acordo com dados do governo, uma fração da meta deste ano.

O IED foi de apenas US$ 12,3 bilhões em 2023, 60% menos que os vizinhos Emirados Árabes Unidos , uma economia muito menor, de acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento.

Em parte por causa disso, o crescimento não petrolífero — um indicador crucial para o governo — caiu para o ritmo mais lento desde a pandemia do coronavírus durante o primeiro trimestre. Essa foi uma das razões pelas quais o FMI recentemente rebaixou a sua previsão para a expansão económica geral da Arábia Saudita neste ano para 2,6%. No final de 2023, ele estava prevendo 4% .

Mesmo assim, o orçamento do reino ficará no vermelho pelos próximos anos, o que significa que instituições nacionais como o PIF e o Armaco continuarão responsáveis por muitos dos grandes projetos. Apesar de todos os contratempos e pressões, o príncipe herdeiro está determinado a concretizar seus objetivos, mesmo que eles tomem uma forma diferente.