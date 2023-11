Chefe de gabinete de António Costa detido e ministros arguidos após buscas da PSP em São Bento

Foram feitas buscas no o palácio de São Bento, a residência oficial do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, e em vários ministérios.

O caso está relacionado com negócios do hidrogénio e do lítio.

O chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, o empresário Diogo Lacerda Machado, e o presidente da câmara de Sines foram detidos. Outros ministros também deverão ser constituídos arguidos como o ministro João Galamba (Infraestruturas) e Duarte Cordeiro (Ambiente), assim como o ex-ministro João Pedro Matos Fernandes.