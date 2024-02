Chefe de Estado angolano reúne-se com homólogos do Rwanda e RDC

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, manteve, este sábado à tarde, em Adis Abeba, encontros separados com os seus homólogos do Rwanda, Paul Kagamé, e da República Democrática do Congo (RDC), Félix Tshisekedi, à margem dos trabalhos da 37.ª cimeira da União Africana (UA).

Pouco antes, João Lourenço entrevistou-se igualmente com o primeiro-ministro etíope, Aby Ahmed, enquanto anfitrião da 37.ª cimeira ordinária da UA aberta no mesmo dia.

Esses encontros surgem 24 horas depois da realização, também na capital etíope, de uma cimeira extraordinária sobre a situação no leste da RDC com a participação de nove chefes de Estado, incluindo Paul Kagamé e Félix Tshisekedi.

O encontro de alto nível foi convocado pelo Chefe de Estado angolano na sua qualidade de medianeiro da UA no conflito entre a República Democrática do Congo e o Rwanda e no quadro de esforços diplomáticos para relançar o processo de paz no leste da RDC.

Na ocasião, João Lourenço esclareceu que decidiu convidar os chefes de Estado e de Governo africanos para este encontro “na tentativa de vermos se podemos colocar sobre os carris o processo de pacificação da RDC”.

Realçou que este processo esteve muito próximo de alcançar progressos, pelo menos em relação a uma das forças negativas que actuam na RDC, designadamente o M23, mas que lamentavelmente registou um grande retrocesso.

Actualmente, o processo de paz na RDC é descrito como estando em “fase explosiva, com a retomada e o agravamento das confrontações militares entre as forças governamentais e os rebeldes do M23 (Movimento do 23 de Março).

Os trabalhos da 37.ª cimeira da União Africana decorrem até domingo. IZ/ADR