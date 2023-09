Champions: PSG vence Dortmund e isola-se na frente do Grupo F

O Paris Saint-Germain venceu nesta terça-feira o Borussia Dortmund, por 2-0, na 1.ª jornada do Grupo F da Liga dos Campeões.

A equipa francesa entrou em campo virada para o ataque, com um tridente ofensivo formado por Mbappé, Kolo Muani e Dembelé – e com Vitinha e o ex-sportinguista Ugarte no meio-campo.

O Dortmund reforçou o meio-campo e jogou com três centrais para tentar travar a equipa gaulesa, mas o PSG dominou o primeiro tempo, tendo em Mbappé e Vitinha os principais dinamizadores. O internacional português esteve perto do golo, mas atirou ao poste (19 minutos).

O técnico Luis Enrique conversou junto ao banco com o diretor desportivo, Luís Campos, mas não encontrou a solução para chegar ao golo.

A falta de eficácia explicava o nulo ao intervalo, apesar dos 72% de posse de bola dos campeões franceses. Em 12 remates, nenhum foi bem enquadrado com a baliza.

Os golos chegaram no segundo tempo. Aos 49 minutos, Mbappé converteu uma grande penalidade, depois de Sule ter intercetado a bola com o braço.

Pouco depois, aos 58 minutos, o PSG dobrou a vantagem numa bela combinação entre Vitinha e Hakimi. O internacional marroquino marcou de trivela e serenou o Parque dos Príncipes.

Danilo Pereira e Gonçalo Ramos ainda foram lançados no jogo. O avançado ex-Benfica ainda colocou a bola na baliza, mesmo a fechar o jogo, mas o lance foi anulado por fora-de-jogo. Entrada sólida do Paris Saint-Germain na competição a lançar mais uma candidatura ao ceptro europeu. Mas, primeiro, tem de superar um grupo que promete ser complicado. Para já, segue isolado no comando.