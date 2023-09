Luanda: CFL interrompe circulação dos comboios segunda-feira próxima

O Caminho-de-Ferro de Luanda (CFL) vai interromper a circulação dos comboios na segunda-feira (18 de Setembro), por força das obras de construção da nova Estação Multimodal dos Muceques.

De acordo com uma nota de imprensa do CFL, enviada esta sexta-feira à ANGOP, há excepção para o comboio com destino a Estação Ferroviária de Luinha, na província de Cuanza Norte, que parte da Estação de Viana.

“A interrupção resulta dos trabalhos para a colocação do tabuleiro da passadeira superior de acesso às plataformas para a nova Estação dos Muceques, localizada no distrito do Rangel, na zona do mercado do Tunga Ngo”, explica a nota.

O documento refere que a circulação normal dos comboios retoma na terça-feira (dia 19), segundo a programação e horários estabelecidos.

Num outro informe, anterior ao presente, a mesma instituição comunicou a interrupção dos comboios, para os dias 13, 16 e 17 d o mês em curso, da paragem e travessia de comboios na Estação dos Muceques, no trajecto Bungo/Viana e vice-versa.

Por conta do referido, lamenta os transtornos causados pela alteração temporária e garante que quando concluídas, as novas infra-estruturas vão conferir maior dignidade e melhor qualidade de serviços aos utentes.

A Estação Multimodal dos Muceques está concebida para servir 2 200 passageiros por dia.

A estação faz parte do conjunto de quatro terminais ferroviários em remodelação, no quadro do programa de expansão e modernização do Caminho-de-Ferro de Luanda e de melhoria do acesso ao novo Aeroporto Internacional de Luanda, denominado Dr. António Agostinho Neto.

O CFL conta com 28 estações, num percurso de 479 km de linha. O ramal liga as províncias de Luanda, Cuanza Norte e Malanje, prestando serviços de transporte de passageiros, mercadoria e correio.