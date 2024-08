“Cérebro” dos atentados de 7 de outubro apontado como novo líder do Hamas

Yahia Sinwar, até agora líder do Hamas na Faixa de Gaza, assume o lugar de líder máximo do movimento palestiniano.

Yahia Sinwar, tido por Israel como o principal orquestrador dos ataques de 7 de outubro, é o novo líder político do Hamas, segundo foi anunciado pelo grupo armado palestiniano.

Sinwar, de 62 anos, tem sido o líder do movimento na Faixa de Gaza. A sua nomeação como líder máximo do movimento demonstra o lugar central que a administração do território, palco de uma guerra feroz movida por Israel desde 7 de outubro, ocupa na estrutura do Hamas. Um alto funcionário do Hamas disse à agência France-Presse que a nomeação de Sinwar envia “uma forte mensagem aos ocupantes (Israel) de que o Hamas vai continuar na via da resistência”.

Os ataques que precipitaram esta guerra e que terão sido planeados por Sinwar custaram a vida a 1200 pessoas. Entretanto, a guerra na Faixa de Gaza já terá feito cerca de 40 mil vítimas entre os palestinianos.

Sinwar entra para o lugar de Ismail Haniyeh, morto em Teerão na semana passada. Israel é tido como autor do atentado que custou a vida ao antigo homem-forte do Hamas.