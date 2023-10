Cerca de mil delegados já em Luanda para Assembleia-Geral da UIP

Cerca de mil participantes, em representação de 90 delegações, estão já no país para participar da 147ª Assembleia-Geral da União Inter-Parlamentar (UIP), a iniciar esta segunda-feira, na Baía de Luanda.

Os dados foram apresentados este domingo, na capital do país, pela porta-voz do evento, a deputada angolana Idalina Valente.

Segundo a parlamentar, que fazia o ponto de situação à imprensa no último dia que antecede a reunião magna , são ainda esperados alguns delegados, sobretudo presidentes de parlamentos, aguardados até quarta-feira próxima.

Idalina Valente disse que se prevê um total de mil 500 participantes, tendo garantido estarem criadas todas as condições para o êxito do evento, desde hospedagem a aspectos técnicos e materiais.

Este domingo, a agenda de trabalhos foi preenchida com encontros preparatórios, na sede do Parlamento angolano, com realce para o Comité Executivo, órgão máximo na estrutura organizacional.

Líderes parlamentares de países da SADC e membros do grupo geopolítico adstrito a esta sub-região do continente abordaram assuntos relacionados ao denominado “ponto de urgência”, ligado ao conflito israelo-palestiniano e questões religiosas, bem como sobre as quatro candidaturas à presidência da UIP.

Ainda hoje, discutiram-se, entre outras, matérias destinadas à eleição do presidente do Grupo dos Parlamentos da América Latina.

Segundo a porta-voz, os assuntos tratados hoje serão submetidos à análise, a partir de terça-feira (24), nas reuniões do Conselho Directivo e na Assembleia Parlamentar.

Fez saber que, no quadro dos preparativos, foram já passadas em revista questões ligadas às finanças, bem como documentos atinentes a resoluções a serem adoptadas, os quais merecerão ainda tratamento a nível da Comissão Permanente dos Direitos Humanos dos Parlamentares.

Paralelamente, referiu, ocorreram também as reuniões dos presidentes, vice-presidentes e chefes das delegações do Grupo Geopolítico Africano.

A 147ª Assembleia Geral da UIP decorre, de 23 a 27 deste mês, sob o lema “Acção parlamentar pela paz, justiça e instituições fortes”, pela primeira num país africano, e deverá eleger um novo presidente para substituição do português Duarte Pacheco.

Concorrem ao cargo, a presidente do Parlamento da Tanzânia, Tulia Ackson, e as deputadas Catherine Hara, do Malawi, Adji Diarra Kounaté , do Senegal, e Marea Hagi, da Somália. VC/VIC