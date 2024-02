Centro Cultural do Zango abre-se para a música gospel

Um show solidário marcado para o dia 3 de Março vai abrir as portas do Centro Cultural do Zango, município de Viana (Luanda), para a música gospel.

Sob a responsabilidade do músico Nguito Panda, o evento vai levar ao palco do centro Dodó Miranda, Irmã Cubana, Padre Neketela, Té Kuanzambi, Pakata, Nádia Mayembe, Irmão Melo, Nsimba Reoboth, Pastora Águeda Elamba, Solange de Nery, Irmão Josafath, Coro J.T.S, Felino Chiwale e Coro Central da IMU.

Em declarações à Angop, Nguito Panda adiantou que os fundos a serem arrecadados vão reverter a favor de viúvas que residem na comunidade, como forma de contributo dos músicos gospel.

O músico avançou que os shows se enquadram no programa comemorativo do Março Mulher, celebrando o mês em solidariedade para com pessoas necessitadas.

A direcção do centro, de acordo com o artista, pretende também massificar o espaço e promover a cultura angolana, com particular atenção a música gospel, dando oportunidade aos músicos ligados a este segmento artístico.