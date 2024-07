CEDEAO diz que corre o risco de desintegração se o Burkina Faso, Mali e Níger saírem da organização

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) disse no domingo que a região corre o risco de desintegração e agravamento da insegurança depois que o Burkina Faso, Mali e Níger, liderados por juntas militares, deixaram claras as suas intenções de deixar o bloco assinando um tratado de confederação .

O tratado da Aliança dos Estados do Sahel, assinado no sábado, ressaltou a determinação dos três países de darem as costas à CEDEAO, composta por 15 Estados membros da Africa Ocidental, que os tem incentivado a retornar ao regime democrático.

O presidente da comissão da CEDEAO, Omar Touray, disse que a liberdade de movimento e um mercado comum de 400 milhões de pessoas eram alguns dos principais benefícios do bloco de quase 50 anos, mas que eles estariam ameaçados se os três países saíssem.

O financiamento de projetos económicos avaliados em mais de 500 milhões de dólares no Burkina Faso, Mali e Níger também pode ser interrompido ou suspenso, disse Touray numa Cimeira da CEDEAO na capital nigeriana, Abuja.

“Considerando esses benefícios, é evidente que a desintegração não só interromperá a liberdade de movimento e fixação de pessoas, mas também piorará a insegurança na região”, disse ele.

A retirada dos três países será um grande golpe para a cooperação em segurança, particularmente em termos de compartilhamento de inteligência e participação na luta contra o terrorismo, acrescentou.

Os líderes da CEDEAO se reuniram na Cimeira para discutir as implicações do tratado pela Aliança dos Estados do Sahel, cujas juntas militares tomaram o controle em uma série de golpes nos três estados entre 2020 e 2023 e romperam laços militares e diplomáticos com aliados regionais e potências ocidentais.

Touray disse que também seria tomada uma decisão sobre uma força regional de reserva para combater o terrorismo e uma moeda regional.