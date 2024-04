Casas à venda por €1 em Patrica e ninguém as quer comprar

As vendas de casas a um euro em Itália têm atraído muito interesse nos últimos anos, com dezenas de pessoas a optarem por comprar propriedades abandonadas em algumas das cidades despovoadas do país.

Mas enquanto cidades como Mussomeli, na Sicília, e Zungoli, na Campânia, conseguiram vender várias habitações abandonadas a estrangeiros desejosos de viver o sonho italiano, algumas têm tido dificuldade em vender as suas casas vazias.

Entre elas está Patrica, uma remota aldeia medieval de apenas 3.000 habitantes situada a sul de Roma, onde mais de 40 propriedades abandonadas no início dos anos 1900 foram deixadas a apodrecer.

Situada num planalto rochoso com vista para o vale de Sacco, no centro de Itália, Patrica é um local idílico, mas a vida aqui não foi fácil no passado para os habitantes locais.

Casas abandonadas



Muitos partiram em busca de um futuro melhor noutros locais, deixando as suas casas vazias durante décadas.

Numa tentativa de dar uma nova vida a esta aldeia moribunda, o presidente da Câmara, Lucio Fiordaliso, tem tentado imitar o sucesso de outras aldeias italianas que colocaram as suas casas vazias à venda por um euro. Até agora não teve muito sucesso.

“Começámos por mapear todas as casas abandonadas e fizemos um apelo oficial aos proprietários originais para os convidar a entregar as suas propriedades familiares em ruínas, mas só conseguimos vender duas casas por um euro”, diz Fiordaliso à CNN.

Embora as autoridades locais das cidades que ficaram subpovoadas devido a terramotos e outras calamidades naturais tenham jurisdição para pôr à venda casas abandonadas sem autorização dos proprietários, não é esse o caso de Patrica e de outras cidades semelhantes.

“Primeiro, precisamos da disponibilidade dos proprietários, ou dos seus herdeiros, para se desfazerem das suas casas antigas”, diz Fiordaliso.

“Só depois é que podemos colocar essas propriedades à venda com o seu consentimento, o que torna o processo muito complicado. Quase impossível.”

Fiordaliso explica que a cidade recebeu uma “resposta positiva” de 10 proprietários depois de ter enviado um “apelo público para os envolver no nosso projeto de casas de um euro”, mas que estes desistiram à última hora. Os restantes nunca responderam.

Convite público



Fiordaliso considera que as pessoas que mudaram de ideias podem tê-lo feito devido a problemas com outros familiares que detinham ações da mesma propriedade.

Os edifícios abandonados nas antigas cidades italianas são por vezes divididos entre vários herdeiros que possuem apenas uma parte – como uma casa de banho, uma varanda, uma cozinha – e nada pode ser vendido sem o consentimento escrito de todos os herdeiros, de acordo com a lei italiana.

No passado, era costume os filhos herdarem partes da casa da família, incluindo parcelas de terreno, poços e pomares.

Mas nem sempre é garantido que os familiares continuem a ter boas relações e/ou a manter contactos nos próximos anos.

“A alienação de potenciais casas de um euro foi um impasse, uma vez que a maioria dos familiares que partilhava a mesma propriedade estava em conflito uns com os outros por razões pessoais ou não chegava a acordo sobre a venda. Alguns mal se falavam ou conheciam, outros viviam em cidades distantes e até no estrangeiro”, diz o presidente da Câmara.

Em alguns casos, as casas nunca foram oficialmente divididas entre herdeiros no passado, pelo que a linha de propriedade se quebrou ao longo do caminho sem uma indicação clara de quem devia ser o atual proprietário.

De acordo com Fiordaliso, localizar os descendentes de proprietários que emigraram há muito tempo para o estrangeiro, principalmente para os EUA, Canadá e Argentina – e que talvez tenham adotado apelidos diferentes ou que tenham passado as suas propriedades italianas para estrangeiros sem notificar a Câmara de Patrica -, tem sido uma tarefa muito difícil.

“É como procurar uma agulha num palheiro”, acrescenta.

As duas únicas casas abandonadas que Patrica conseguiu vender no âmbito do programa de um euro pertenciam na totalidade a dois habitantes locais, pelo que não foi necessário contactar primos em quarto grau ou tetranetos. Estes dois habitantes puderam vender as propriedades sem quaisquer complicações.

Laços familiares



Nas situações em que há disputas familiares, os parentes podem optar por não vender a sua parte devido a questões legais relacionadas com disputas de herança ou mesmo como forma de vingança.

E os proprietários originais que vivem noutro local há muitos anos podem ter receio de se darem a conhecer às autoridades locais e serem potencialmente atingidos com impostos em atraso sobre a sua propriedade e taxas de eliminação de resíduos até 2.500 euros.

Outra razão para o projeto de um euro nunca ter arrancado em Patrica pode dever-se ao estado das suas casas abandonadas.

Algumas das casas estão simplesmente demasiado degradadas para serem vendidas, mesmo que os proprietários estivessem dispostos a aceitar.

Gianni Valleco e os seus dois irmãos, habitantes de Patrica, decidiram colocar a casa abandonada dos pais no mercado para ver o que acontecia, mas depressa descobriram que a casa estava longe de ser desejável.

“Pensámos: ‘Porque não tentar?’. Mesmo que fosse só por um euro, livrar-nos-íamos de um monte de pedras inúteis. Estávamos curiosos para ver se alguém estaria interessado em comprar”, diz Valleco.

“Sabíamos que, ao fim de meio século, a casa dos nossos pais se tinha transformado em escombros, estava totalmente destruída, como que arrasada. O teto e a maior parte das paredes tinham caído, deixando uma sala ao ar livre coberta de erva e arbustos. Tudo o que restou foi um pedaço de terra, um jardim feio em pleno centro histórico.”

De acordo com Valleco, um vizinho estava a usar o que restava da casa para despejar as suas coisas velhas.

“Depois apercebemo-nos de que nunca ninguém a compraria”, diz. “É um mau investimento que exige muito dinheiro para reconstruir a casa. Vale mais a pena comprar uma pequena casa rural nos arredores.”

Felizmente, nem todas as casas abandonadas da Patrica que podiam ser vendidas por um euro estão em tão mau estado – e algumas despertaram o interesse de potenciais compradores.

“Alguns estrangeiros vieram ver as casas abandonadas a um euro. Houve muito interesse mas, infelizmente, não tínhamos nada para lhes oferecer”, diz o presidente da Câmara, acrescentando que os interessados eram dos Estados Unidos e da Europa.

Entretanto, Fiordaliso está a pensar em novas formas de tornar a cidade mais atraente, na esperança de atrair novos habitantes.

Novo projeto

Recentemente, a Câmara Municipal financiou a renovação das fachadas exteriores de alguns palácios antigos, o que levou vários habitantes locais a remodelarem totalmente as suas antigas casas de família e a darem-lhes uso, depois de décadas de abandono.

Alessandra Pagliarosi, residente local, deu um passo em frente ao transformar a mansão dos anos 50 herdada pelo marido num elegante B&B chamado Patricia.

“Refizemos o telhado, que praticamente já não existia, e o interior. A iniciativa do Presidente da Câmara deu-nos finalmente um bom pretexto para renovar completamente a propriedade, que estava parada sem qualquer utilidade”, diz Pagliarosi, que beneficiou dos novos benefícios fiscais introduzidos pela Câmara Municipal para reanimar a economia local.

Quem decidir iniciar uma atividade comercial, como um B&B ou uma boutique artesanal no bairro antigo, fica isento do pagamento de impostos sobre a eliminação de resíduos, a publicidade e a utilização do espaço público durante 10 anos e beneficia de créditos fiscais para os custos de reestruturação.

“Para um pequeno B&B, isso representa um total de cerca de 1.200 euros por ano em poupanças fiscais, o que é uma quantia significativa”, diz Pagliarosi.

Os estrangeiros que planeiam mudar-se para Patrica e abrir uma pequena empresa também têm direito aos benefícios fiscais.

Até à data, foram abertos dois novos B&B e um restaurante.

O agente imobiliário local Ilario Grossi, que dirige a agência imobiliária Immobil Lepini, situada na cidade vizinha de Ceccano, diz que vários descendentes americanos de famílias de emigrantes visitaram recentemente Patrica para ver propriedades.

Mas as casas prontas a habitar, com dois quartos a partir de 20.000 euros, revelaram-se mais apelativas.

“Há interesse, mas quando muitos (estrangeiros) veem o mau estado das casas antigas, preferem optar por apartamentos prontos a habitar, já remodelados ou a precisar apenas de pequenos arranjos”, diz Grossi.

“Por isso, é muito mais conveniente comprar um desses apartamentos mais recentes do que comprar um edifício antigo a precisar de uma grande renovação, onde o custo final acabaria por ser muito mais elevado.”

Apesar destes desafios, Fiordaliso não desistiu de vender algumas das casas há muito negligenciadas na cidade, mesmo que isso signifique ter de negociar entre familiares em conflito.

Por Silvia Marchetti, CNN