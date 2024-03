Carolina Cerqueira na Cimeira das presidentes dos parlamentos em Paris

A presidente da Assembleia Nacional​ (AN), Carolina Cerqueira, desloca-se este sábado a Paris (França), para participar, nos dias seis e sete do mês ​ corrente, na Cimeira das Presidentes dos Parlamentos de todo mundo.

A organização foi fundada em 2003 por Silvana Koch-Mehrin, ex-vice presidente do Parlamento Europeu.

Em nota, o Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional refere que, no primeiro dia do evento, a organização presidida por Yael Braun-Pivet, líder da Assembleia Nacional da República Francesa, vai realizar uma conferência sobre personalidades femininas inspiradoras.

Está igualmente prevista a inauguração de uma exposição dedicada aos direitos políticos das mulheres, na Galeria das Festas da Assembleia Nacional de França.

A agenda do dia contempla ainda uma visita guiada ao hemiciclo do Parlamento francês, que culminará com uma recepção nos ​salões do Hotel de Lassay.

No segundo dia, nas primeiras horas, as presidentes dos parlamentos vão participar em duas mesas redondas sobre a educação para a igualdade, a luta contra a violência ​das mulheres e a saúde, bem como numa outra sobre a igualdade e a paridade na política e a afirmação de modelos femininos.

Já no período da tarde do mesmo dia, as parlamentares vão visitar o Museu de Orangerie, onde terão a oportunidade de ver os “Nenúfares​”, de Claude Monet.

O fórum, que celebra 11 anos de existência, é um espaço de partilha de experiências entre mulheres líderes de todo o mundo e de análise aos avanços e desafios para o reforço da equidade, da participação e das oportunidades do género feminino a nível global.

A WPL (Women Political Leaders) é uma rede global de mulheres líderes políticas a nível internacional, incluindo o Parlamento Europeu, que conta, actualmente, com cerca de nove mil membros.

Com sede em Reiquiavique, Islândia, a WPL contribui para o aumento do número e da influência das mulheres em cargos de liderança política.

Integram a delegação parlamentar, encabeçada pela Presidente da Assembleia Nacional, a deputada Rosa Branca Albino, terceira​-secret​ária da Mesada AN, deputada Florbela Malaquias, pre​sidente do Partido Humanista de Angola (PHA) e a deutada Albertina Navita Golo, primeira vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA.​ DC​/VIC