Capacidades físicas e mentais tramam Biden e nem a maioria dos democratas o quer

De acordo com uma nova sondagem da CNN realizada pela SSRS, três quartos dos eleitores norte-americanos consideram que o Partido Democrata teria mais hipóteses de permanecer na presidência após as eleições deste ano com outra pessoa que não Joe Biden no topo da lista. De resto, o índice de aprovação do presidente também atingiu um novo mínimo após um desempenho instável no primeiro debate da campanha presidencial deste ano.

Num confronto entre os presumíveis candidatos dos principais partidos, os eleitores de todo o país preferem o ex-presidente Donald Trump a Biden por uma diferença de seis pontos percentuais, 49% a 43%, idênticos aos resultados da sondagem nacional da CNN sobre a corrida presidencial em abril, e consistentes com a liderança que Trump tem mantido nas sondagens da CNN desde o outono passado.v

Há alguns sinais na sondagem de que cada candidato consolidou o apoio entre os seus próprios partidários nos últimos meses, um período em que se assistiu à condenação de Trump num caso de acusações criminais num tribunal de Nova Iorque e ao primeiro debate sobre as eleições gerais, embora os independentes pareçam cada vez mais relutantes em apoiar qualquer um deles.

A sondagem também revela que a vice-presidente Kamala Harris também está atrás de Trump num confronto hipotético: 47% dos eleitores registados apoiam Trump, 45% Harris, um resultado dentro da margem de erro que sugere que não há um líder claro nesse cenário. A ligeira vantagem de Harris em relação a Trump deve-se, pelo menos em parte, a um maior apoio das mulheres (50% das eleitoras apoiam Harris em vez de Trump, contra 44% de Biden em relação a Trump) e dos independentes (43% de Harris contra 34% de Biden).

Vários outros democratas foram mencionados como potenciais substitutos de Biden nos últimos dias, e cada um deles está atrás de Trump entre os eleitores registados, com níveis de apoio semelhantes aos de Biden, incluindo o governador da Califórnia, Gavin Newsom (48% Trump e 43% Newsom), o secretário dos Transportes, Pete Buttigieg (47% Trump e 43% Buttigieg), e a governadora do Michigan, Gretchen Whitmer (47% Trump e 42% Whitmer).

A campanha de Biden tem insistido que ele não vai desistir da corrida e, embora alguns membros do Partido Democrata tenham discutido em privado a possibilidade de o substituir como candidato, qualquer caminho a seguir seria logisticamente difícil e politicamente arriscado.

O apoio de Biden entre os eleitores democratas subiu para 91%, contra 85% em abril, enquanto 93% dos republicanos apoiam Trump (praticamente igual desde abril). Trump mantém uma vantagem de cerca de 10 pontos percentuais entre os independentes (44% a 34% na nova sondagem), enquanto a percentagem de independentes que não escolhem nenhum candidato ou dizem que não tencionam votar subiu de 15% para 21%.

Tanto os apoiantes de Biden como os de Trump têm cada vez mais tendência para dizer que a sua escolha é um voto afirmativo de apoio e não um voto contra o candidato do partido adversário, mas a eleição continua a ser impulsionada mais por sentimentos em relação a Trump do que a Biden. Dois terços (66%) dos apoiantes de Trump dizem que votam sobretudo a favor dele e não contra Biden (contra 60% em janeiro), enquanto 37% dos apoiantes de Biden dizem que o seu voto é mais a favor do presidente do que contra o seu antecessor (contra 32% no início deste ano).

No entanto, a maioria dos democratas e dos eleitores registados com tendências democratas (56%) afirma que o partido tem mais hipóteses de chegar à presidência com outra pessoa que não Biden, enquanto 43% dizem que o partido tem mais hipóteses com ele. A confiança dos democratas nas hipóteses de Biden não aumentou desde que o presidente conseguiu a nomeação do partido nas primárias: em janeiro, 53% achavam que o partido teria mais hipóteses com alguém que não Biden no topo da lista e 46% sentiam-se mais confiantes com Biden.

Ao mesmo tempo, os eleitores alinhados com os republicanos tornaram-se consideravelmente mais positivos quanto às suas hipóteses de vencer com Trump do que sem ele: 83% dizem agora que o Partido Republicano tem mais hipóteses de vencer com Trump, em comparação com 72% que pensavam assim em janeiro.

A taxa de aprovação de Biden na sondagem caiu para um novo mínimo entre todos os americanos (36%), com 45% a dizerem agora que desaprovam fortemente o seu desempenho, um novo máximo nas sondagens da CNN.

Entre o público americano em geral, o índice a favor de Biden é de apenas 34%, com 58% a considerá-lo desfavorável. E, embora muitos dos nomes democratas apontados como possíveis substitutos de Biden sejam menos detestados, nenhum deles começaria com mais crédito junto do público – pelo contrário, são menos conhecidos. Harris tem o maior reconhecimento – e também está profundamente abaixo, com uma classificação de 29% a favor, 49% contra e 22% de eleitores que dizem não ter opinião ou nunca ter ouvido falar dela. Cerca de metade do público não tem opinião sobre Buttigieg (50%) e Newsom (48%), e cerca de dois terços (69%) não têm opinião sobre Whitmer.

Os acontecimentos dos últimos meses pouco contribuíram para mudar a imagem de Trump. Desde abril, o ex-presidente foi considerado culpado de 34 acusações de falsificação de registos de negócios no seu julgamento por hush money em Nova Iorque e teve um desempenho no debate amplamente visto como uma vitória (76% dos eleitores que assistiram ou seguiram as notícias sobre o assunto dizem que fez o melhor trabalho no debate da semana passada, enquanto apenas 23% dizem que Biden o fez). Mas o seu índice continua a ser profundamente negativo: 39% têm uma visão favorável de Trump e 54% uma visão desfavorável, mais ou menos o mesmo que tem sido desde o outono passado. O grupo de eleitores com duplo ódio – aqueles que têm uma opinião desfavorável tanto de Biden como de Trump – permanece praticamente o mesmo: 18% enquadram-se nessa categoria, e estão a favor de Trump, 41% a 31%.

E um confronto genérico no Congresso, segundo a sondagem, sugere uma disputa quase equilibrada para a Câmara dos Representantes: 47% dos eleitores registados em todo o país escolheriam o candidato republicano no seu distrito, 45% o democrata.

Perceções de Biden e Trump após o debate

Cerca de 9 em cada 10 eleitores registados na sondagem (91%) afirmam que existem diferenças importantes entre Trump e Biden e, quando solicitados a nomear essas diferenças-chave, os eleitores mencionam mais frequentemente a honestidade, a capacidade de lidar com o trabalho e o serviço ao país acima de si próprios como fatores distintivos. Entre os apoiantes de Biden, 31% dizem que a diferença mais importante se prende com a honestidade e a integridade, enquanto a principal resposta entre os apoiantes de Trump é a aptidão para o cargo (24% das pessoas entendem desta forma).

A sondagem também revela como os eleitores veem os pontos fortes e fracos de cada candidato.

Os eleitores parecem ter dúvidas significativas sobre a forma como Biden lida com questões-chave e as suas capacidades físicas e mentais. Confiam mais em Trump do que em Biden em duas das três questões que consideram mais importantes para a sua escolha para presidente (Trump lidera na economia e na imigração por cerca de 20 pontos, com Biden a manter uma ligeira vantagem de 5 pontos na proteção da democracia). Quando questionados sobre se determinados atributos são razões para votar a favor ou contra cada candidato, 72% dos eleitores dizem que as capacidades físicas e mentais de Biden são uma razão para votar contra ele e não a favor. Relativamente a Trump, as opiniões são estreitamente positivas: 43% veem as suas capacidades físicas e mentais como uma vantagem e 39% como uma desvantagem.

Para além das vantagens de Trump em matéria de economia e de imigração, o antigo presidente tem mais confiança do que Biden em matéria de política externa (46% a 36%) e de gestão do papel do cargo de chefe das Forças Armadas (43% Trump a 35% Biden).

Os pontos fortes de Biden são o aborto e os direitos reprodutivos (44% confiam em Biden, 32% em Trump) e os cuidados de saúde (44% em Biden e 34% em Trump). Uma pluralidade diz que não confia nem em Biden nem em Trump para unir o país (39% pensam assim), enquanto 31% dizem que confiam mais em Biden para o fazer e 30% em Trump.

O comportamento e o temperamento de Biden – um ponto forte para nas eleições presidenciais de 2020 – são neutros desta vez, embora claramente negativos para Trump (41% veem-no como uma razão para votar contra Biden e 39% como uma razão para votar a favor dele, em comparação com 57% que descrevem o comportamento e o temperamento como uma razão para votar contra Trump).

Convencer os indecisos

O principal desafio do presidente na sua candidatura à reeleição continua a ser conquistar os eleitores céticos e persuasivos, e a sondagem sugere que nem Biden nem Trump os conquistaram ainda.

Entre todos os eleitores registados, 31% dizem que podem mudar de ideias até ao dia das eleições ou que não apoiam um candidato específico. Os quase 7 em cada 10 eleitores que já se decidiram estão a favor de Trump – 53% contra 45%. Para ultrapassar Trump, Biden teria de trazer para o seu lado uma parte significativa destes eleitores que podem mudar de opinião, embora atualmente se dividam em 39% para Trump e 37% para Biden num confronto a dois; 8% dizem que apoiariam outra pessoa e 14% dizem que não tencionam votar.

É mais provável que estes eleitores persuadíveis não gostem de Trump nem de Biden (38% têm uma opinião desfavorável sobre ambos os candidatos, em comparação com 9% dos eleitores que fizeram uma escolha), e é menos provável que vejam diferenças importantes entre Biden e Trump (18% dizem que são praticamente iguais, em comparação com 5% dos que fizeram uma escolha).

Estes eleitores têm também mais probabilidades de apoiar um democrata alternativo contra Trump do que de escolher Biden. Em confrontos hipotéticos, 47% para Harris contra 34% para Trump, 42% para Newsom contra 36% para Trump, e 42% para Buttigieg contra 35% para Trump.

A sondagem da CNN foi realizada pela SSRS entre 28 e 30 de junho, com uma amostra nacional aleatória de 1.274 adultos provenientes de um painel baseado em probabilidades, incluindo 1.045 eleitores registados. Os inquéritos foram realizados em linha ou por telefone com um entrevistador em direto. Os resultados entre a amostra completa têm uma margem de erro de amostragem de mais ou menos 3,5 pontos percentuais. Para os resultados entre os eleitores registados, a margem de erro é de mais ou menos 3,7 pontos.

CNN , Jennifer Agiesta e Ariel Edwards-Levy

Edward Wu e Dana Elobaid, da CNN, contribuíram para esta história