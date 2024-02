Caos orçamental da Alemanha deixa projetos de energia verde no limbo

O fundo alemão para o clima e a transformação enfrenta um défice de até 10 mil milhões de euros (10,8 mil milhões de dólares) no próximo ano, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, lançando dúvidas sobre o objetivo do país de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

A lacuna no fundo extra-orçamental ameaça projetos importantes de energia solar e hidrogénio.

A coligação do chanceler Olaf Scholz foi forçada a rever as suas finanças depois de um tribunal superior ter decidido no ano passado que era inconstitucional transferir mais de 60 mil milhões de euros destinados ao combate à pandemia de Covid-19 para o fundo climático. Embora o orçamento de 2024 tenha sido finalmente aprovado , isso só aconteceu depois de o governo ter readotado um travão à dívida, levantando preocupações sobre o financiamento disponível para atingir a meta da Alemanha de reduzir as emissões de carbono em 65% até 2030.

O Ministro da Economia e do Clima, Robert Habeck, prometeu subsídios para apoiar a descarbonização de indústrias-chave, mas os recursos do fundo — previstos para totalizar 49 mil milhões de euros este ano — são limitados. Ele já prometeu cerca de 16 bilhões de euros do fundo para ajudar os fabricantes de chips Intel Corp. , Infineon Technologies AG e a taiwanesa TSMC a estabelecer unidades de produção no país.

Ainda assim, em média, apenas 56% do dinheiro disponível é retirado do fundo climático todos os anos, oferecendo potencial para alguma margem de manobra.

No meio destas incertezas, o financiamento de projetos-chave ainda não foi resolvido.

Por exemplo, o governo pretende construir cerca de 40 a 50 novas centrais eléctricas a hidrogénio e a gás para colmatar um défice energético à medida que elimina gradualmente o carvão. A conta para investimento e subsídios operacionais poderá ser de 20 a 40 mil milhões de euros nos próximos anos, segundo pessoas familiarizadas, mas nem sequer 8 mil milhões de euros foram reservados no orçamento deste ano.

Habeck também procura ajudar os fabricantes de energia solar em dificuldades – pressionados pelas importações chinesas – com critérios locais ou ambientais específicos nas licitações. O apoio ao reforço da capacidade de produção poderá ascender a mil milhões de euros, informou o Handelsblatt na sexta-feira. A coalizão quer decidir sobre um pacote solar nacional antes de 21 de fevereiro.