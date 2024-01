CAN’2023: FAF convida para Côte d’Ivoire adepta do vídeo viralizado nas redes sociais

No vídeo, a adepta aparece a dançar e a cantar, trajada das cores da bandeira nacional, dirigindo palavras de conforto e encorajamento aos jogadores e à equipa técnica dos Palancas Negras momentos antes do desafio com a Argélia.

No final desta partida de estreia disputada segunda-feira à noite, em Bouaké, os Palancas Negras empataram (1-1) com a Argélia para o Grupo D, que também integra o Burkina Faso e a Mauritânia.

Em função do seu gesto incentivador e de solidariedade, a FAF (Federação Angolana de Futebol) decidiu convidar a torcedora para acompanhar de perto os jogos da equipa nacional.

Depois do jogo com a bicampeã Argélia, Angola defronta sábado a Mauritânia para a segunda jornada do Grupo D.

Com o valoroso empate obtido, no Estádio da Paz, uma vitória dos Palancas Negras diante da Mauritânia colocaria Angola praticamente nos oitavos-de-final desta 34ª edição do CAN, que decorre de 13 de Janeiro a 11 de Fevereiro, na Côte d’Ivoire.ANM/FN