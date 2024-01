CAN´2023: Côte d´Ivoire vence (2-0) Guiné Bissau

Os golos do jogo inaugural do Grupo A da competição continental foram marcados por Seko Fofana (4´) e Jean-Philippe Krasso (58´).

A partida foi antecedida da cerimónia de abertura, que contou com a presença de diversas personalidades, das quais o presidente da CAF, Patrice Motsepe, e da FIFA, Giani Infantino. Também o Presidente do país, Alassane Ouattara, testemunhou a entrada triunfante do conjunto ivoirense.

Caracterizada por peculiar exibições culturais tipicamente do país acolhedor e do continente, onde se destacou a intervenção de diversos músicos e dançarinos, as manifestações, no estádio, também foram marcadas por fogo de artificio multicolor.

Quanto à selecção de Angola (Palancas Negras) evoluem apenas segunda-feira (15), às 20 horas locais e 21 em Angola, com a similar da Argélia, para o Grupo D.

Próximos jogos:

14 de Janeiro de 2024 (domingo)

15H00: Nigéria-Guiné Equatorial

18H00: Egipto-Moçambique

21H00: Ghana-Cabo Verde

15 de Janeiro de 2024 (segunda-feira)

15H00: Senegal-Gâmbia

18H00: Camarões-Guiné

21H00: Argélia-Angola

VAB