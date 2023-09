CAN’2023: Completo quadro das selecções qualificadas

O quadro das 24 Selecções qualificadas para a fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN’2023), transferido para o próximo ano, na Côte d’Ivoire, ficou completo, após a disputa, terça-feira, do jogo do grupo C, entre Camarões e Burundi (3-0).

Angola também estará presente na maior cimeira do futebol africano, mercê do segundo lugar do grupo E, com nove pontos, atrás do líder Ghana, com 12.

Para além de Angola, estão também apuradas outros Países Africanos de Lingua Oficial Portuguesa (PALOP), designadamente,Cabo Verde, Guine Bissau e Moçambique.

Eis as Selecções apuradas:

(Grupo A)

Nigéria 15 pontos

Guine Bissau 13 ‘’ ‘’

(Grupo B)

Burkina Faso 11 pontos

Cabo Verde 10 ‘’ ‘’

(Grupo C)

Camarões 07 pontos

Namíbia 05 ‘’ ‘’

(Grupo D)

Egipto 15 pontos

Guiné 10 ‘’ ‘’

(Grupo E)

Ghana 12 pontos

Angola 09 ‘’ ‘’

(Grupo F)

Argélia 16 pontos

Tanzânia 08 ‘’ ‘’

(Grupo G)

Mali 15 pontos

Gâmbia 10 ‘’ ‘’

(Grupo H)

Zâmbia 13 pontos

Côte d’Ivoire 13 ‘’ ‘’

(Grupo I)

RD Congo 12 pontos

Mauritânia 10 ‘’ ‘’

(Grupo J)

Tunísia 13 pontos

Guine Equatorial 13 ‘’ ‘’

(Grupo K)

África do Sul 07 pontos

Marrocos 06 ‘’ ‘’

(Grupo L)

Senegal 14 pontos

Moçambique 10 ‘’ ‘’