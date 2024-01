CAN’2023: Angola vence (3-2) Mauritânia

Os golos dos Palancas Negras foram apontados por Gelson Dala, aos 30 e 50 minutos, e Gilberto (53′), enquanto Sidi Amar (43´) e Aboubakary Koita (58´) marcaram para a equipa adversária.

Com este resultado, a Selecção Nacional fica na liderança da série, com quatro (4) pontos, seguindo do Burkina Faso (4), Argélia (2) e Mauritânia (0).

Ainda hoje, para o mesmo Grupo D, a equipa da Argélia empatou com a congénere do Burkina Faso, por 2-2, com tentos de Mohamed Konaté (45+3´), Berdrand traoré (71´), para os burkinabes, e Baghdad Bounedjah (Duas vezes, 51´e 90+5´)), da parte dos argelinos.

Na próxima ronda, agendada para terça-feira (23), Angola joga com o Burkina Faso, para a terceira e última jornada da primeira fase da prova.

O CAN estava previsto para 2023, mas devido ao período intenso de chuvas na Côte d’Ivoire, a Confederação Africana de Futebol (CAF) transferiu para o presente ano. MC/VAB