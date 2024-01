CAN´2023: Analista preocupado com falta de golos dos Palancas Negras

Em avaliação aos treinos da equipa angolana, em Portugal, e último empate (0-0), em jogo amistoso, no Dubai (EAU), diante da República Democrática do Congo, o analista da Rádio 5 afirmou que os jogadores devem habituar-se a marcar golos em qualquer competição, começando mesmo nas partidas de preparação.

“Noto que estamos divorciados com as balizas adversárias, desde a partida frente ao Madagáscar, depois veio o Cabo Verde, Ilhas Maurícias e agora a RDC. Quatro jogos sem fazer golos é complicado se tivermos em conta que o hábito faz o monge. Quanto mais golos fizeres durante os jogos de preparação melhor entrosamento e familiarização com a baliza vais ter”, disse.

Acrescentou que a preparação não compromete, até porque defrontaram uma selecção que em termos teóricos está melhor posicionada no ranking e tem outros objectivos em relação a Angola, para este CAN.

“Se tivermos em conta o momento da selecção, aquilo que se pretende, e, quiçá na curta trajectória, aí já é preocupante, pois é o quarto jogo sem fazer qualquer golo. O 11 em nossa opinião em termos defensivo aprovou, mas em termos ofensivo reprovado”, frisou.

Ainda da preparação, os Palancas Negras (designação da selecção nacional) voltam a entrar em cena na próxima quarta-feira (10), quando defrontar a similar de Bahrein, naquele que será o último e derradeiro teste antes da estreia no CAN´2023, diante da Argélia, no dia 15, às 21h, em Bouaké.

Para este CAN, que deveria acontecer em 2023, Angola está no grupo D com Argélia, Burkina Faso e Mauritânia.VAB