CAN`2023: África do Sul e RDC “lutam” pela última vaga do pódio

A realizar-se no Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan, trata-se de um desafio entre formações muito equilibradas, sendo que nos últimos três confrontos entre si, o saldo é de uma vitória cada e um empate.

Em 12 de Setembro do ano passado, os sul-africanos venceram em casa, por 1-0, em um desafio de carácter amistoso, em oito de Outubro de 2005, para as eliminatórias da CAF, o resultado foi de igualdade a duas bolas, em partida ocorrida em território congolês.

Estas duas formações mediram igualmente forças em 5 de Setembro de 2004, na RDC, com triunfo dos anfitriões, por 1-0, em eliminatórias da CAF.

Depois de ter conquistado o ceptro em 1996, na edição que albergou, a África do Sul foi incapaz de fazer o “bis” como era objectivo nesta 34ª da prova continental, sendo que a conquista da terceira posição pode constituir-se na salvação da honra.

Os sul-africanos perderam com a Nigéria nas meias-finais, por 2-4, nas grandes penalidades, após igualdade a uma bola no tempo regulamentar e no prolongamento.

Já a República Democrática do Congo (RDC) tem, de repente, uma hipótese inesperada de repetir a conquista da Taça das Nações, 55 anos depois.

Ter vencido nos distantes anos de 1974 e 1968 confere aos congoleses um estatuto que não justifica actualmente, numa altura que disputa a sua 19.ª Taça das Nações.

Em 1974 venceu o CAN como antigo Zaire e, no mesmo ano, participou no Campeonato do Mundo na Alemanha Ocidental como único representante do continente, mas desde então não teve sucesso e sequer se qualificou para o último torneio continental nos Camarões, há dois anos.

Para chegar a este estágio, a RDC garantiu o passe às meias-finais após vencer, por 3-1, a Guiné, em jogo referente aos quartos-de-final, mas foi afastada pela Côte d`Ivoire, com derrota de 0-1.

A final do evento será disputada domingo (11) entre a Côte d`Ivoire e a Nigéria, a partir das 21 horas, no estádio Olímpico de Ebimpé, em Abidjan. MC