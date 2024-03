Campos Neto diz que inflação de serviços é ponto de atenção e vê pressão de salários

A inflação de serviços no Brasil é um ponto de atenção, com salários começando a “pressionar um pouco” os preços, disse nesta segunda-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ponderando que o cenário no país ainda é benigno apesar de números marginalmente piores no setor.

Falando em evento da Associação Comercial de São Paulo, Campos Neto reafirmou que a variação dos preços no Brasil caminha em direção à meta, em um processo de convergência, mas destacou que a inflação de serviços ainda roda acima do observado antes da pandemia de Covid.

“Não tem nada hoje que acenda luz vermelha, mas a gente precisa estar atento”, disse.