Camarões: filha do Presidente Biya torna pública a sua homossexualidade

“Espero que a minha história possa contribuir para uma mudança da lei”, explica Brenda Biya, filha de Paul Biya, o mais velho chefe de estado em exercício no mundo, Presidente dos Camarões, onde a homossexualidade é ilegal e punida com cinco anos de prisão.

Em entrevista ao jornal francês Le Parisien, Brenda Biya, exprimiu-se pela primeira vez sobre o que a levou a publicar nas redes sociais, há uma semana, uma fotografia com a namorada, oficializando publicamente a sua homossexualidade.

A filha do Presidente dos Camarões, baseada em Genebra, na Suíça, explica que “muitas pessoas se encontram na mesma situação e sofrem por causa daquilo que são” e espera conseguir dar-lhes um pouco de esperança, porque, na sua opinião, “falar é uma oportunidade de enviar uma mensagem forte”. Uma oportunidade que nem todos têm.

Nos Camarões, cerca de vinte pessoas estão actualmente detidas por terem tido relações com pessoas do mesmo sexo. Outros 26 países no continente africano consideram ilegal a homossexualidade.

Não foi fácil fazer estas revelações íntimas, admite Brenda Byia, mas agora sente-se “aliviada”. Recebeu muitas mensagens de apoio por parte de pessoas e organizações de defesa dos direitos humanos. Contudo, algumas reacções foram “violentas”. Os pais obrigaram-na a retirar a fotografia das redes sociais e até ao momento, as relações estão cortadas.

Consciente de ter muito a perder, a filha de Paul Biya não deixa de acreditar que um dia poderá ter uma conversa directa e aberta com os pais, antes que uma mudança maior acabe por surgir.