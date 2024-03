Câmara dos Representantes nos EUA aprova projeto de lei para evitar paralisação do governo e medida vai ao Senado

Os legisladores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovaram um projeto de lei de gastos temporário para evitar uma paralisação parcial do governo neste fim de semana, com o presidente da Câmara Mike Johnson (Republicano) forçado mais uma vez a recorrer a uma aliança composta principalmente por democratas para aprová-lo.

A votação foi de 320 contra 99, com pouco mais de metade dos republicanos unindo-se a quase todos os democratas para apoiar a medida.

Alguns republicanos da Câmara saíram de uma reunião a porta fechada antes da votação dizendo que estavam frustrados porque Johnson lhes estava pedindo que apoiassem outra extensão do prazo sem mais cortes de gastos ou outras vitórias conservadoras. A medida provisória de quinta-feira foi a terceira aprovada pelos democratas durante o mandato de Johnson e dará aos negociadores mais tempo para aprovar projetos de gastos para o ano inteiro no mês que vem, sob uma estrutura acordada com os democratas.

A desunião entre os republicanos significa que Johnson teve de contornar os procedimentos normais e, em vez disso, levar o projeto de lei a debate usando uma abordagem especial que requer uma maioria absoluta de dois terços, em vez de uma maioria simples.

Na votação, a maioria dos republicanos apoiou o orador, com 113 legisladores republicanos apoiando o acordo de curto prazo e 97 votando contra. Do lado democrata, todos, exceto dois legisladores –Jake Auchincloss, de Massachusetts, e Mike Quigley, de Illinois, que protestam contra a falta de financiamento para a Ucrânia , votaram a favor da medida.

A proposta agora segue para o Senado, onde o líder da maioria, Chuck Schumer (Democrata), disse esperar que os seus colegas possam aprovar o projeto já na noite de quinta-feira.

Os legisladores pretendem transformar a extensão em lei antes que o financiamento para alguns departamentos governamentais expire depois de sexta-feira.

Um Congresso dividido passou meses lutando para concluir os 12 projetos de lei que estabelecem os níveis de gastos das agências federais para o ano fiscal de 2024, rebatendo-os várias vezes. Mas os legisladores disseram que agora têm a linha de chegada à vista.

Em novembro, Johnson prometeu não fazer mais nenhuma correção de gastos de curto prazo. Mas a sua margem historicamente reduzida forçou-o a abandonar essa promessa várias vezes. A maioria dos republicanos na Câmara está atualmente em 219 contra 213 democratas, depois que o deputado Tom Suozzi (Democrata), que venceu uma eleição especial , foi empossado para ocupar a cadeira ocupada pelo ex-deputado expulso George Santos (Republicano).

Como Johnson não pode perder mais do que dois votos em projetos de lei partidários, ele recorreu aos democratas nos últimos meses para ajudá-lo a aprovar cinco projetos de lei importantes com um limite de dois terços.

A disposição do ex-presidente da Câmara Kevin McCarthy (R., Califórnia) de aprovar um projeto de lei provisório com votos democratas em setembro desencadeou a rebelião que levou à sua destituição no início de outubro, quando oito republicanos votaram com todos os democratas para destituí-lo.