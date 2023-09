Cabinda: UON tem mais de duas mil vagas disponíveis

Cabinda – A Universidade Onze de Novembro (UON) tem disponíveis dois mil e 198 vagas para o ano académico 2014, anunciou quinta-feira, em Cabinda, o vice-reitor para os Assuntos Académicos da instituição, Luzayadio André.

Falando em conferência de imprensa, Luzayadio André adiantou que 660 são para o Instituto Superior de Ciências de Educação (ISCED), 221 vagas para a Faculdade de Direito, 457 de Economia, 50 de Medicina, 138 para o Instituto Superior Politécnico de Cabinda, 253 da Escola Superior Politécnica de Mbanza Congo e 419 vagas para a Escola Superior Politécnica do Soyo.

O responsável informou ter havido um aumento de 51 vagas em relação ao ano 2013, acrescentando que em termos de atribuição de vagas para 2014 teve-se em conta as necessidades do do país e da província em particular, com realce para o curso de Língua Portuguesa que conta actualmente com mais duas turmas de 60 estudantes cada e o de Direito com duas turmas mais do que no ano passado.

A UON funciona com 24 cursos, dos quais sete do ISCED, nomeadamente Língua Portuguesa, Inglês, Historia, Matemática, Biologia, Pedagogia e Psicologia.

O Instituto Superior Politécnico com os cursos de Enfermagem e Psicologia Clínica, enquanto a Faculdade de Economia com os cursos de Contabilidade, Gestão de Empresas e Economia.

Realçou que para o presente ano lectivo os candidatos poderão fazer a pre-inscrição de acesso aos exames de aptidão através do site da instituição www.uon.ed.ao, onde encontrarão todas as informações e poderão escolher em que província estudar e os cursos pretendidos. As inscrições decorrem de 8 a 22 do mês em curso, enquanto os testes de aptidão de 27 de Janeiro a 1 de Fevereiro 2014. A publicação dos resultados no dia 18 de Fevereiro, as matrículas de 19 a 21 do mesmo mês, para no dia 24 de Fevereiro dar-se início as aulas. (portalangop.co.ao)