Cabinda: Ataques da FLEC deixam aldeias despovoadas

O Presidente da República Democrática do Congo (RDC), Félix Tshisekedi, chegou esta manhã a Luanda, para um encontro de trabalho com o seu homólogo angolano, João Lourenço.

No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o estadista recebeu cumprimentos de boas vindas do ministro das Relações Exteriores, Téte António, e não prestou declarações à imprensa.

Recentemente, em Adis Abeba, Etiópia, o Chefe de Estado angolano, João Lourenço, manteve um encontro com Félix Tshisekedi, à margem dos trabalhos da ​37.ª​ Cimeira da União Africana (UA).

Esse encontro surgiu 24 horas depois da realização, também na capital etíope, de uma cimeira extraordinária sobre a situação no leste da RDC, com a participação de nove chefes de Estados, incluindo Félix Tshisekedi.

​O encontro de alto nível foi convocado pelo Chefe de Estado angolano na sua qualidade de medianeiro da UA no conflito entre a República Democrática do Congo e o Rwanda e no quadro de esforços diplomáticos para relançar o processo de paz no leste da RDC.

Na ocasião, João Lourenço esclareceu que decidiu convidar os chefes de Estado e de Governo africanos para este encontro “na tentativa de vermos se podemos colocar sobre os carris o processo de pacificação da RDC”.

Realçou que este processo esteve muito próximo de alcançar progressos, pelo menos em relação a uma das forças negativas que actuam na RDC, designadamente o M23, mas que lamentavelmente registou um grande retrocesso.​ VIC