Burkina Faso: 4 oficiais detidos depois de inviabilização de tentativa de golpe

O Ministério Público Militar anunciou hoje ter detido 4 oficiais suspeitos de envolvimento numa “conspiração contra a segurança do Estado”, depois de o governo ter anunciado ontem à noite ter impedido uma tentativa de golpe de Estado. Ainda de acordo com a justiça militar, outros dois oficiais estão em fuga.

Em comunicado divulgado hoje, o Ministério Público Militar indicou ter actuado “com base numa denúncia fidedigna, dando conta de uma conspiração contra a segurança do Estado em curso e pondo em causa oficiais” e ter aberto “imediatamente um inquérito circunstanciado para elucidar os factos denunciados”.

Ao lançar um apelo para que eventuais testemunhas se manifestem “à luz da recorrência de veleidades e outras alegações de desestabilização”, a justiça militar informou, para já, ter detido quatro oficiais, sendo que outros dois estarão em fuga.

Ontem à noite, o governo informou que uma “tentativa comprovada de golpe tinha sido frustrada no dia 26 de Setembro de 2023 pelos serviços de inteligência e segurança do Burkina Faso”.

Já na terça-feira à noite, perante rumores de uma tentativa de golpe, milhares de pessoas se tinham concentrado nas ruas da capital em resposta a um apelo neste sentido do homem forte do país, o capitão Ibrahim Traoré.

Em Dezembro de 2022, o Ministério Público já tinha dado conta da detenção de militares após uma tentativa de desestabilização neste país cujo poder actual resulta de um golpe de Estado militar ocorrido a 30 de Setembro do ano passado, 8 meses depois de um primeiro ocorrido em Janeiro de 2022.

Refira-se ainda que foi neste contexto que a circulação no Burkina Faso do semanário francês ‘Jeune Afrique’ foi suspensa pelo governo, depois de este órgão de imprensa ter publicado dois artigos sobre as tensões no exército do Burkina Faso.