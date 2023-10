Bruno Fernando destaca-se na vitória dos Hawks

O angolano Bruno Fernando destacou-se na vitória do Atlanta Hawks diante do Memphis Grizzlies, por 103-102, no seu segundo jogo da pré-época da NBA.

O poste evoluiu 28 minutos, tendo sido o atleta que mais tempo fez na quadra do lado da Franquia do Estado da Georgia, anotando três pontos, além de seis ressaltos, quatro assistências e igual número de tampões.

Nos lançamentos de campo, o atleta, formado no 1.º de Agosto, teve uma eficácia de 25% (1-4) e 50% (1-2) nos lances livres.

O poste de 24 anos de idade, 2.08m de altura, foi das peças fundamentais de Angola no Campeonato do Mundo decorrido este ano na Ásia, tendo o sido o segundo melhor marcador com 56 pontos, depois do base do Petro de Luanda, Childe Dundão, com 70 pts.

Bruno Fernando fez história, tornando-se o primeiro basquetebolista angolano a entrar na Liga Norte-Americana de Basquetebol Profissional, sendo seleccionado pelo Philadelphia 76ers como a 34ª escolha geral no draft da NBA de 2019.

Para isso, contribuíram as suas médias ao serviço dos Terrapins, equipa da Universidade de Maryland – 13,6 pontos, 10,6 ressaltos, 2,0 assistências, 0,6 roubos de bola, 2,8 perdas de bola, 60,7% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 30,0% nas bolas de três pontos e 77,9% nos lances livres.

Antes dele, cinco angolanos falharam a entrada na maior liga de basquetebol do mundo, nomeadamente, Gerson Monteiro, que tentou pelos San Antonio Spurs e Victor Muzadi (Dallas Mavericks).

Olímpio Cipriano (Detroit Pistons), Yanick Moreira (Los Angeles Clippers) e Carlos Morais (Toronto Raptors) completam a lista