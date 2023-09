Brasil limitará emissões de carbono para grandes empresas poluidoras

O Brasil criará um limite para as emissões de dióxido de carbono para grandes empresas poluidoras como parte de uma iniciativa mais ampla de transição verde destinada a ajudar o país a alcançar a neutralidade de CO2 até 2050, de acordo com um dos arquitetos do plano.

O plano do presidente Luiz Inácio Lula da Silva incluirá a criação de um mercado regulado de carbono, bem como medidas para acabar gradualmente com os subsídios aos combustíveis fósseis e estimular o uso de veículos elétricos de transporte público, disse Rafael Dubeux, que coordena o programa como assessor especial do Ministro da Fazenda Fernando Haddad .

O mercado regulado de carbono afetará cerca de 5.000 empresas que emitem anualmente mais de 25.000 toneladas de CO2 equivalente na atmosfera. Setores como o do aço e do cimento, a indústria química e os fabricantes de alumínio deverão enfrentar os efeitos mais imediatos.

O governo ainda não determinou um nível para o limite. Mas planeia reduzi-lo gradualmente todos os anos até que as emissões sejam neutralizadas, disse Dubeux.

“Isso incentiva as empresas a investir na descarbonização e na inovação”, disse Dubeux. “E haverá uma forte fiscalização do mercado. Temos muita preocupação em garantir que o crédito de carbono brasileiro tenha muita credibilidade internacional.”

‘Transformação Ecológica’

As medidas são o início de uma “transformação ecológica” da maior economia da América Latina, disse Haddad na semana passada, que procurará cumprir as promessas de campanha de Lula de simultaneamente impulsionar o crescimento e promulgar uma agenda ambiental agressiva .

O Brasil está há muito tempo no centro das discussões globais sobre mudanças climáticas. É o lar da maior parte da Floresta Amazônica e possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, baseada em hidroeletricidade e combustíveis renováveis para transporte.

Mas as suas emissões globais contrariaram as tendências globais e aumentaram nos últimos anos, a sua produção de petróleo está a crescer e a poluição proveniente da produção agrícola e industrial aumentou. O Brasil também tem demorado a aderir a um impulso internacional em direção aos veículos elétricos e só agora está prestes a entrar pela primeira vez nos mercados de títulos sustentáveis em expansão.

As novas iniciativas seguirão os amplos contornos das políticas promulgadas por economias desenvolvidas como a União Europeia, que se apoia num sistema cap-and-trade como a sua principal ferramenta para reduzir a poluição e impõe limites decrescentes de emissões em milhares de instalações pertencentes a empresas de serviços públicos, fabricantes e companhias aéreas.

O governo Lula espera enviar ao Congresso a legislação para criar o mercado de créditos de carbono, onde poderá enfrentar resistência de parlamentares conservadores , nos próximos dias. Outros aspectos do plano, que segundo Dubeux incluirá também concessões, créditos e isenções fiscais para promover a descarbonização, poderão vir através de decretos presidenciais ou outras medidas.

O governo ainda está calculando o impacto que um mercado regulamentado de carbono teria, mas Dubeux apontou para um estudo da Confederação Nacional da Indústria do Brasil que estimou que isso aumentaria o produto interno bruto em 2 pontos percentuais e proporcionaria um aumento de 20% na renda dos mais pobres do país nos próximos anos.

As propostas acompanham um programa de investimento em infraestrutura de US$ 350 bilhões que Lula revelou na sexta-feira passada, que incluirá financiamento para projetos de transição energética e outras iniciativas verdes, disseram o presidente e sua equipe económica no evento de lançamento do plano.

Embora muitos dos seus investimentos sejam sustentáveis, o chamado Plano de Aceleração do Crescimento, ou PAC, também inclui financiamento para iniciativas mais controversas, incluindo a ferrovia Ferrogrão – um projeto para transportar grãos através de parte da região amazônica que foi suspenso por questões ambientais. O Supremo Tribunal Federal do Brasil no início deste ano permitiu a retomada dos estudos técnicos do projeto.

Os planos reflectem os esforços de Lula para equilibrar as necessidades económicas imediatas com as suas promessas de transição para um futuro mais sustentável, de acordo com Dubeux.

“O Brasil é um país de renda média-baixa em comparação internacional, e um plano de transformação ecológica não pode impedir tudo e começar do zero”, disse Dubeux. “É um processo de mudança que queremos que aconteça o mais rápido possível.”