Brasil: Governo de Lula à procura de consenso sobre o défice orçamental e o aumento da despesa

As principais autoridades económicas do Brasil estão em desacordo sobre os equilíbrios fiscais poucos dias antes do governo finalizar o seu projeto de orçamento para 2025, de acordo com a Bloomberg, citando fontes com conhecimento da situação.

O Ministério das Finanças, liderado por Fernando Haddad , quer manter o seu objetivo original de um excedente fiscal primário de 0,5% do produto interno bruto no próximo ano. Mas o Ministério do Planeamento, sob o comando de Simone Tebet , prefere uma meta menos ambiciosa, para criar espaço para um aumento da despesa.

Enquanto o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para submeter as suas diretrizes para o orçamento de 2025 ao Congresso antes do prazo final de 15 de abril, a discórdia destaca as dificuldades que o governo tem enfrentado para equilibrar as realidades fiscais do país, os seus projetos de gastos e os esforços de Haddad para convencer os mercados financeiros que está empenhado em reforçar as contas públicas.

Os investidores querem sinais de que a administração planeia controlar os gastos e limitar os défices. Mas estabelecer metas tão ambiciosas que acabem por ser forçadas a mudar também acarreta um risco substancial de credibilidade para o governo brasileiro.

Haddad desafiou pelo menos parte do cepticismo do mercado financeiro quanto à possibilidade de gerar novas receitas fiscais suficientes para cumprir a promessa deste ano de eliminar o défice fiscal primário, que exclui o pagamento de juros. Com efeito, nos primeiros dois meses do ano, o Brasil arrecadou 467 bilhões de reais (92,2 bilhões de dólares) em impostos – um recorde para o período. A equipa económica do governo projeta atualmente um défice de 0,1% do PIB, dentro do intervalo de tolerância das novas regras de despesa estabelecidas no ano passado.

Ainda assim, os analistas esperam que a administração Lula tenha de alterar a meta de défice zero nos próximos meses e continuam cautelosos quanto à sua capacidade de gerar um excedente em 2025. Os mercados projetam atualmente défices primários de 0,7% do PIB em 2024 e de 0,6% do PIB em 2024 no próximo ano, de acordo com a última pesquisa semanal do banco central com economistas.

Nas últimas semanas, Lula aumentou a pressão sobre Haddad e outros ministros para aumentarem os gastos, a fim de impulsionar o crescimento, à medida que a economia desacelera e seu índice de aprovação cai.

Ambos os ministérios irão monitorizar a arrecadação de impostos nos próximos meses em busca de sinais de que os ganhos de receitas do início de 2024 são sustentáveis. Este será um factor crucial para a sua capacidade de atingir a meta deste ano – se ficar aquém da meta de défice zero, o governo terá muito poucas hipóteses de alcançar os objetivos mais ambiciosos do próximo ano.