Brasil é eleito para Conselho de Direitos Humanos da ONU; Rússia fica fora

O Brasil foi eleito nesta terça-feira para o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), enquanto a Rússia fracassou em sua tentativa de retornar ao órgão, em uma eleição vista como um teste fundamental dos esforços ocidentais para manter o governo russo isolado.

O Brasil teve 144 votos da Assembleia Geral da ONU, conquistando uma das três vagas em disputa para a América Latina. Cuba e República Dominicana também foram eleitas, enquanto o Peru ficou fora.

“A expressiva votação recebida reflete o reconhecimento da comunidade internacional ao compromisso do Brasil na promoção e proteção dos direitos humanos em âmbito nacional e internacional, assim como sua atuação em defesa da paz, do desenvolvimento sustentável e da democracia”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores em nota.

Segundo o Itamaraty, o Brasil pretende trabalhar pela maior eficiência do conselho na prevenção e enfrentamento “das causas estruturais de graves violações dos direitos humanos”. O foco principal será “no diálogo construtivo e na cooperação internacional”. Será o sexto mandato do Brasil no CDH.

Já a Rússia ficou fora das duas vagas destinadas ao Leste Europeu, obtendo apenas 83 votos contra 160 da Bulgária e 123 da Albânia. A Rússia foi expulsa do conselho há 18 meses devido a uma pressão diplomática liderada pelos Estados Unidos após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

“Os Estados-membros da ONU enviaram um forte sinal à liderança da Rússia de que um governo responsável por inúmeros crimes de guerra e crimes contra a humanidade não pertence àquele lugar”, disse Louis Charbonneau, diretor da Human Rights Watch nas Nações Unidas.

Uma autoridade russa acusou os Estados Unidos de realizarem esforços incomparáveis para garantir que a Rússia permanecesse fora do Conselho de Direitos Humanos.

“Os Estados Unidos fizeram campanha a favor da Albânia”, disse Maria Zabolotskaya, representante permanente adjunta da Rússia na ONU, segundo a agência de notícias RIA. “Uma campanha deste tipo dirigida diretamente contra nós não tem precedentes.”

Em meio a sinais de “cansaço” com a guerra da Ucrânia, alguns diplomatas haviam dito que a Rússia tinha uma chance razoável de voltar a ser eleita para o CDH.

A China também estava entre os vencedores da votação desta terça-feira.

O Conselho de Direitos Humanos da ONU foi criado em 2006 e tem sede em Genebra. O próximo mandato de três anos começa em 1º de janeiro.

POr Lisandra Paraguassu, em Brasília, e Emma Farge e Gabrielle Tétrault-Farber, em Genebra