BP interromperá todos os trânsitos de navios-tanque pelo Mar Vermelho, petróleo Brent dispara para US$ 78,73 o barril

A BP Plc disse que interromperá todos os embarques através do Mar Vermelho após a escalada dos ataques a navios mercantes, somando-se aos sinais de que o comércio através de vias navegáveis vitais está paralisado.

A decisão da BP, o sinal mais tangível de interrupção dos fluxos de energia desde o início da guerra Hamas-Israel, surge dias depois de todas as principais companhias marítimas de contentores do mundo terem anunciado que iriam parar temporariamente. A Equinor ASA da Noruega fez um anúncio semelhante horas depois.

As medidas ocorreram quando um caminhão-tanque de combustível foi atingido por um “objeto não identificado” na segunda-feira, segundo o seu proprietário. Os ataques agora ocorrem quase diariamente. Um comité de seguros que avalia o risco marítimo ampliou a área do Mar Vermelho que considerou ser a mais perigosa.

As perturbações são um lembrete claro das pressões inflacionistas e económicas que tornam a segurança da área uma prioridade máxima. Os EUA e os seus aliados estão a trabalhar num plano para o fazer, mas ainda não foi finalizado. Evitar o Mar Vermelho significa navegar por África, acrescentando milhares de quilómetros às viagens e atrasando as entregas de carga.

Há 46 navios que desviaram para o extremo sul da África em vez de usar o Mar Vermelho e outros 78 aguardam instruções, disse Ryan Petersen, fundador da empresa de logística Flexport, no X.

O desvio significa que os navios não podem utilizar o Canal de Suez do Egipto, um canal para 12% do comércio marítimo global. Isto acontece numa altura em que uma rota comercial alternativa – o Canal do Panamá – também ficou restringida devido à seca.

Ligação Israel

Os Houthis apoiados pelo Irão dizem que têm como alvo qualquer navio com ligação a Israel como resposta à guerra do país com o Hamas. Essas ligações pareciam cada vez mais tênues na última semana, e o proprietário do navio-tanque que foi atacado na segunda-feira, o Swan Atlantic, disse que não havia conexão.

“Não há ligação israelense na propriedade (norueguesa), gestão técnica (Cingapura) do navio, nem em nenhuma parte da cadeia logística da carga transportada”, disse Rieber & Son disse em um comunicado em seu site.

Óleo e gás

O preço do gás natural na Europa subiu até 13%. Os futuros do petróleo Brent também subiram para US$ 78.73 o barril.

A medida da BP aplica-se a todos os navios que possui e afreta. A abordagem da BP e da Equinor pressionará outras empresas a seguirem o exemplo.

A empresa norueguesa de petróleo e gás está a acompanhar de perto a situação e mantém diálogo com os proprietários de navios que transportam mercadorias em seu nome e “outros intervenientes na indústria”.