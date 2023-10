BODIVA pretende atingir dois milhões de contas custódias nos próximos dez anos

A Bolsa de Dívidas e Valores de Angola (BODIVA) tem como meta, para os próximos dez anos, atingir dois milhões de contas custódias a serem abertas por empresas e pessoas singulares que pretendem investir nos mercados de capitais.

A pretensão foi manifestada hoje, terça-feira, pelo gerente Executivo da BODIVA, Odair José Rodrigues da Costa, durante um workshop dirigido à comunidade académica da Universidade José Eduardo dos Santos (UJES) sobre a importância, funcionamento e oportunidades do mercado de capitais.

Adiantou que a abertura das duas milhões de contas, nos próximos dez anos, constitui uma meta para alcançar a médio e longo prazos pela instituição que conta, actualmente, com apenas 87 mil 301 clientes em todo o país.

Segundo o responsável, neste momento, trabalhou-se na divulgação da informação sobre a importância, funcionamento e oportunidades do mercado de capitais, através de palestras, workshops e seminários, pelo facto de, ainda, se registar um desconhecimento total por parte da população, o que tem condicionado a adesão de potenciais investidores.

Também, destacou como perspectiva, o aumentar do número de empresas cotadas no mercado, de três para 20.

Entretanto, Odair José Rodrigues da Costa considerou positivo o funcionamento do mercado de capitais no país, em oito anos de funcionamento, com uma evolução bastante significativa e maior interesse por parte dos investidores.

A título de exemplo, revelou que até finais do III trimestre do corrente ano, a Bodiva transaccionou, nos mercados sob a sua gestão, perto de 4.868,30 mil milhões de kwanzas.

Tal situação, acrescentou, tem permitido contribuir para o desenvolvimento da economia nacional, através da promoção de mecanismos de incentivo de investimentos e rentabilização das poupanças das empresas e famílias.

Disse que a BODIVA surge como uma ferramenta que completa o sistema financeiro e que tem como objectivo principal estimular a poupança e o investimento produtivo essencial para o crescimento de qualquer sociedade moderna.

Por conta disso, aconselhou os participantes ao workshop, no sentido de investirem no mercado de capitais, pois existem inúmeras oportunidades para os investidores, com destaque para o processo em curso de privatizações, até 2025, de 10 empresas e ações do Estado Angolano, através da BODIVA.

Por sua vez, a reitora da UJES, Virgínia Lacerda Quartin, destacou a importância dos mercados por terem impacto social no desenvolvimento das economias das sociedades modernas.

A BODIVA, criada em 2014, funciona em cooperação com 28 instituições bancárias e oito associações corretoras. VKY/ALH