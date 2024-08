BMW ultrapassa Tesla e lidera o ranking de vendas de veículos elétricos da Europa pela primeira vez

A BMW ultrapassou a Tesla e liderou o mercado de veículos elétricos da Europa pela primeira vez em julho, estendendo a forte sequência de crescimento da fabrica alemã enquanto outros fabricantes enfrentam dificuldades.

As vendas de BMWs totalmente elétricos no bloco saltaram em mais de um terço para 14.869 unidades em julho, de acordo com dados compilados pela consultoria Jato Dynamics. Os registos da Tesla caíram 16% para 14.561 unidades.

Embora a Tesla ainda mantenha uma liderança dominante nas vendas de EVs no acumulado do ano, ela está a ceder participação de mercado na Europa para empresas como BMW e Volvo. Os compradores de automóveis europeus registaram um total de 139.300 novos EVs no mês passado, uma queda de cerca de 6% em relação ao ano passado.

A demanda por carros elétricos está esfriando na Europa depois que países como Alemanha e Suécia cessaram ou reduziram subsídios, levando os fabricantes a recuarem em suas ambições de EV. A Volkswagen — a maior fábrica da região — disse este mês que está a reduzir a capacidade em fábricas de alto custo na Alemanha e indicou que pode atrasar novos modelos elétricos. A Mercedes-Benz está a reduzir os seus planos de eletrificação e iniciativas de bateria.

Enquanto as fábricas chinesas lideradas pela BYD Co. e SAIC Motor Corp. vêm se expandindo gradualmente na Europa este ano, a ameaça de tarifas da UE desacelerou o seu ímpeto. Os registos caíram de junho para julho, de acordo com a pesquisadora Dataforce, à medida que Bruxelas avança com impostos provisórios que entrarão em vigor no final deste ano.