Bié: Instituto privado Guarise Angola começa a funcionar na província

Os habitantes da província do Bié contam a partir de sábado, com serviço de ensino superior a distância sob égide do instituto privado Guarise Angola.

O acto de lançamento do projecto decorreu na cidade do Cuito, capital da província do Bié, sobe orientação do coordenador local da Guarise-Angola, Ladislau Jeremias, que salientou na ocasião que a instituição já se encontra instalada nas províncias de Luanda e Cunene.

De acordo com o responsável, a instituição tem a missão de permitir que os cidadãos possam dar continuidade da sua formação superior, sem se deslocar da sua zona de jurisdição.

Entretanto, Ladislau Jeremias fez saber que a instituição trabalha em parceria com a Guarise Brasil, em colaboração com as universidades de países da América latina, Uruguai e Argentina, ministrando as graduações de licenciatura, pós-graduação e mestrados nas várias áreas do saber.

O responsável informou ainda que a Guarise-Angola está a representar seis universidades estrangeiras, sendo 4 do Brasil, uma da Argentina e outra do Paraguai.

Contudo, disse que para o Bié tem disponível 40 vagas em licenciatura, trinta para mestrados e igual número para a pós-graduação.

Para os respectivos cursos, de acordo com o coordenador da Guarise-Angola no Bié, Ladislau Jeremias, indicou que estão disponíveis a Pedagogia, Gestão Pública, Gestão comercial, Recursos Humanos, Comunicação Institucional e outros.

A Guarise Angola é um instituto de ensino superior a distância e com sede em Luanda e representações nas províncias do Cunene e Bié. (Angop)