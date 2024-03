Biden usa o Estado da União para contrastar com Trump e convencer eleitores a darem-lhe um segundo mandato

O Presidente Joe Biden está a exortar os eleitores a rejeitarem “o ressentimento, a vingança e a retribuição”, usando o seu discurso sobre o Estado da União na quinta-feira para defender um segundo mandato perante um eleitorado desanimado e para avisar que

Donald Trump, o primeiro classificado do Partido Republicano, seria uma alternativa perigosa.

Biden está a tentar acalmar as preocupações dos eleitores sobre a sua idade e desempenho no trabalho, enquanto aguça o contraste com seu quase certo rival de novembro.

Biden falou dos “valores fundamentais que definiram a América: honestidade, decência, dignidade, igualdade”.

Levantando a voz, Biden fez um duro ataque ao seu antecessor por não ter apoiado os aliados americanos no estrangeiro e por ter abraçado ideias antidemocráticas nos EUA.

“A liberdade e a democracia estão a ser atacadas, tanto a nível interno como externo, ao mesmo tempo”, disse Biden, apelando ao Congresso para que apoie os esforços da Ucrânia para se defender da invasão russa. “A história está a ver”.

Biden rapidamente se voltou para as ameaças domésticas, referindo-se à insurreição de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio por apoiantes de Trump queprocuravam anular a eleição de 2020 e pedindo que a ameaça à democracia fosse combatida.

“Meu antecessor – e alguns de vocês aqui – procuram enterrar a verdade sobre 6 de janeiro – eu não farei isso”, disse Biden. “Este é um momento para falar a verdade e enterrar as mentiras. Aqui está uma verdade simples. Não se pode amar o nosso país apenas quando se ganha”.

“A minha vida ensinou-me a abraçar a liberdade e a democracia”, disse Biden. “Um futuro baseado nos valores fundamentais que definiram a América: honestidade, decência, dignidade, igualdade. Respeitar toda a gente. Dar a todos uma oportunidade justa. Não dar ao ódio um porto seguro. Agora, algumas pessoas da minha idade vêem uma história diferente: uma história americana de ressentimento, vingança e retribuição. Eu não sou assim”.

O Presidente apresentou as suas realizações em matéria de infra-estruturas e de fabrico e pressionou o Congresso a aprovar mais ajuda à Ucrânia, regras de migração mais rigorosas e preços mais baixos dos medicamentos. Ele também procurou lembrar os eleitores da situação que herdou quando entrou no cargo em 2021, em meio a uma pandemia violenta e uma economia em contração.