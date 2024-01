Biden: EUA enviaram uma mensagem privada ao Irão sobre ataques Houthi

O presidente Joe Biden disse, no sábado, 13, que os Estados Unidos enviaram uma mensagem privada ao Irão sobre os houthis apoiados pelo Irão, responsáveis por atacar navios comerciais no Mar Vermelho.

“Nós enviamos de forma privada e estamos confiantes de que estamos bem preparados”, disse Biden a jornalistas, na Casa Branca, antes de partir para o retiro presidencial em Camp David, no fim de semana.

O movimento Houthi ameaçou uma “resposta forte e eficaz”, após os Estados Unidos efetuarem outro ataque no Iémen, durante a noite, aumentando ainda mais as tensões, enquanto Washington promete proteger o transporte marítimo de ataques do grupo alinhado ao Irão.

O último ataque, que os EUA disseram ter atingido um local de radar, ocorreu um dia depois de dezenas de ataques americanos e britânicos a instalações Houthi no Iémen.

O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse, na sexta-feira, que os ataques iniciais atingiram a capacidade dos Houthis de armazenar, lançar e guiar mísseis ou drones, que o grupo tem usado para ameaçar o transporte marítimo.

Ele disse que Washington não tinha interesse numa guerra com o Iémen.

Biden, cuja administração removeu os Houthis de uma lista do Departamento de Estado de “organizações terroristas estrangeiras”, em 2021, foi questionado por repórteres, na sexta-feira, se achava que o termo “terrorista” descrevia o movimento agora.

“Acho que são”, respondeu Biden.