Biden em Israel diz que explosão no hospital de Gaza parece ter sido feita pela “outra parte”

O presidente Joe Biden , em alguns de seus primeiros comentários após chegar a Tel Aviv na quarta-feira, sugeriu que os militares israelenses não eram responsáveis por uma explosão mortal em um hospital da cidade de Gaza que deixou centenas de mortos e aumentou as tensões em todo o Oriente Médio.

“Estou profundamente triste e indignado com a explosão ontem no hospital em Gaza. E com base no que vi, parece que foi feito pela outra equipe, não por você”, disse Biden ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu .

A viagem se tornou um dos maiores testes da presidência de Biden, que busca conter a guerra entre Israel e o Hamas.

Os dois lados trocaram acusações sobre a explosão, com o Hamas culpando um ataque aéreo israelense e Israel apontando para um vídeo do que seus militares disseram ser um foguete com defeito disparado por militantes palestinos. A indignação com o incidente levou ao cancelamento de uma cimeira planeada entre Biden e os líderes árabes após a sua visita a Israel.

O presidente dos EUA reconheceu o cepticismo em todo o mundo árabe após a explosão, dizendo que havia “muita gente por aí” que duvidava do relato de Israel. Ele e Netanyahu tinham trabalho a fazer para convencer aqueles que acreditavam que a culpa era de Israel, disse Biden.

A Casa Branca esperava que a viagem à região pudesse ajudar no seu esforço para garantir assistência humanitária adicional aos civis palestinianos, com o objectivo de convencer outras potências regionais – incluindo o Irão – a evitar a escalada do conflito. Mas, em vez disso, o foco concentrou-se em grande parte na demonstração de apoio a Israel na sequência da incursão de 7 de Outubro do Hamas – que é classificado como uma organização terrorista pelos EUA e pela União Europeia. Esse ataque matou cerca de 1.400 pessoas e fez pelo menos cerca de 200 reféns.

“Para o povo de Israel, só há uma coisa melhor do que ter um amigo verdadeiro como você ao lado de Israel, e isso é ter você ao lado de Israel”, disse Netanyahu. “Sua visita aqui é a primeira visita de um presidente americano a Israel em tempos de guerra.”

Mais tarde, o presidente norte-americano deverá reunir-se com as famílias das vítimas israelitas, incluindo familiares daqueles que estão mantidos como reféns em Gaza. Ele deverá então fazer comentários públicos sobre o conflito e conversar com o presidente israelense, Isaac Herzog .

A visita de Biden a Israel, que goza de amplo apoio bipartidário nos EUA, e a uma zona de guerra proporciona uma oportunidade política clara para o presidente de 80 anos, que tem procurado combater a preocupação com a sua idade e competência exercendo a influência dos Estados Unidos no estrangeiro.

“Eu queria que o povo de Israel, as pessoas do mundo, soubessem qual é a posição dos Estados Unidos”, disse Biden.

No entanto, Biden deve equilibrar essa demonstração de apoio com a raiva crescente pela explosão do hospital.

Milhares de palestinos foram mortos em Gaza desde que os militares israelenses responderam ao ataque do Hamas no início deste mês com ataques aéreos em massa. É amplamente esperado que esteja a planear um ataque terrestre em breve, com Netanyahu a prometer destruir totalmente o Hamas como organização.

Em resposta à explosão do hospital, os líderes da Jordânia, do Egipto e da Autoridade Palestiniana , que governa a Cisjordânia, cancelaram uma cimeira com Biden que deveria ter lugar ainda nesta quarta-feira. A Jordânia iria sediá-lo em sua capital, Amã.