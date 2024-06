Benguela: Provedor de Justiça promete para breve instalação dos serviços em Benguela

O provedor de Justiça de Angola, Paulo Tjipilica, anunciou hoje (terça-feira) a extensão, “a breve trecho”, dos serviços do órgão para a província de Benguela, com a construção de um edifício para registar reclamações.

Paulo Tjipilica falava aos jornalistas no final da visita de trabalho à província de Benguela, onde realizou sessões de esclarecimentos aos quadros do governo, membros da sociedade civil, académicos e magistrados judiciais e do Ministério Público sobre a missão e função da Provedoria de Justiça.

O provedor de Justiça sublinhou que está para breve a instalação dos serviços em Benguela, atendendo ao dinamismo que a governação na província.

“Ainda na vigência do mandato do ex-governador Armando da Cruz Neto já tínhamos escolhido e identificado não só um terreno para construir de raiz o edifício da provedoria, mas como também um espaço provisório que estaria sediado no Lobito”, afirmou, ressaltando a necessidade de reformular o projecto de construção para conferir.

Além disso, Paulo Tjipilica referiu que a Provedoria de Justiça tem vindo a dialogar com o Conselho de Administração da Assembleia Nacional para que o núcleo do parlamento, em Benguela, possa acolher os serviços da instituição, permitindo assim ao seu representante exercer com dignidade as suas funções.

“Será mais fácil para o representante da provedoria acolher todas as questões inerentes aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos contra as ilegalidades da administração local, isto porque a própria Assembleia Nacional tem uma comissão que se dedica a todas as questões de reclamações, sugestões e de direito que os cidadãos apresentam”, aponta o responsável.

Durante a sua estada na província, o provedor de Justiça de Angola visitou os estabelecimentos prisionais do Cavaco, nos arredores da cidade do Benguela, e da comarca do Lobito, para constatar as condições de habitabilidade em que se encontra a população presidiária.

Paulo Tjipilica também constatou as obras de construção de uma unidade prisional na comuna do Culango, município do Lobito, que tiveram início em Janeiro de 2014. Depois de concluído, este presídio terá capacidade para acolher 816 reclusos e vai solucionar o actual problema da superlotação da comarca do município do Lobito. (portalangop.co.ao)