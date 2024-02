Benguela: Lobito conta com uma produtora de música gospel

O Município do Lobito (Benguela) conta desde sábado com uma produtora de eventos e agenciamento denominado “Geração Gospel”, que visa promover o estilo desta música na região, caça talentos, bem como a divulgação do evangelho de Cristo, para o resgate de valores morais e cívicos no seio social.

De acordo com o director da produtora Tito José Alberto Tonito, que falava a Angop na sede da Igreja Pentecostal Carisma Ebenezer, o agenciamento dos músicos nas actividades gospel será extensiva a todos os crentes, desde que tenham uma vida fiel a Deus para melhor resgatar almas que possam se converter para Jesus Cristo.

Explicou que a produtora vai cooperar com as igrejas para que o projecto tenha êxito, exemplificando a Igreja Adventista do 7º dia, Católica, Evangélica, Baptista e Pentecostal, refrindo que ela surge numa altura em que se regista uma escassez de actividades músico-cultural de carácter gospel, o que não acontece com outros estilos.

Para o seu secretário artístico, Dinis Paulo Samuel, a produtora tem igualmente outros projectos como promover palestras sobre a palavra de Deus e eventos de música gospel que poderá corresponder com as espectativa dos fiéis.

Para divulgação da música gospel no município, a produtora “Geração Gospel” promoveu sábado uma actividade musico cultural do pessoal do porto do Lobito. (Angop)