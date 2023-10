Bengo implementa projecto educação da segunda oportunidade

Os municípios do Ambriz e Dande vão beneficiar, a partir deste mês de Outubro, do projecto de alfabetização educação da segunda oportunidade da EJA, no âmbito da iniciativa de aprendizagem para todos (PAT2).

Financiado pelo Banco Mundial, o projecto tem por objectivo criar numa 1ª fase 78 salas de aula de alfabetização nos módulos I (1ª e 2ª classe), II (3ª e 4ª) e III (5ª e 6ª).

Para o êxito do programa, foram formados nos meses de Julho e Agosto, 76 alfabetizadores, sendo 58 do Dande e 18 do Ambriz, informou à ANGOP, o técnico da coordenação provincial do EJA (Educação de Jovens e Adultos) do Bengo, Bernardo Ambrósio Soki.

Na sua opinião, a expansão do projecto vai depender da avaliação dos resultados da 1ª fase.

A iniciativa vai contar com a colaboração das igrejas, forças armadas, instituições públicas e privadas.

No ano lectivo 2022/2023 foram matriculados, na província do Bengo, 10 mil 842 alfabetizandos, nos módulos I, II, III e no Iº ciclo do ensino de adultos.

Deste número, aprovaram 6 mil 967, reprovaram 2.825 e desistiram 1.050.

O programa de educação dos jovens adultos iniciado em 2020, possui nos seis municípios turmas de alfabetização.MD/CJ/IF