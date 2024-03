BCI lança projecto de financiamento para zungueiras

As vendedoras ambulantes (zungueiras) têm, a partir desta quinta-feira, a possibilidade de receber até 200 mil kwanzas cada, a título de crédito, para financiar os seus negócios, através do projecto de financiamento do Banco de Comércio e Indústria (BCI), lançado hoje, em Luanda.

O projecto, de âmbito nacional, contempla a distribuição de Terminais de Pagamento Automático (TPA) e uma carteira de seguros relacionados com cada actividade, segundo o administrador executivo do BCI, Jardel Duarte.

O responsável, que falava durante o acto de lançamento oficial do respectivo programa, esclareceu que, para se ter acesso ao financiamento, é necessário a emissão de um comprovativo da actividade comercial passado pela administração local, assim como uma cópia do Bilhete de Identidade.

De acordo com o administrador do banco, os interessados devem registar a actividade que exercem e abrir uma conta bancária, com a possibilidade de possuir um TPA, um cartão multibanco e o respectivo financiamento de até 200 mil kwanzas, tendo uma taxa de juros de dois por cento ao mês.

Na ocasião, Sandra Solary foi uma das primeiras dez beneficiárias do projecto, tendo recebido já um TPA para facilitar as suas vendas.

“Eu faço comércio de produtos alimentares aqui no Sequele há mais de dez anos. Uma das principais dificuldades era a falta de um TPA, que me fez perder muitos clientes, mas a partir de agora o negócio ganha outro dinamismo”, afirmou.

No mercado do Sequele, local que albergou o lançamento oficial do projecto, existe desde 2012 e reúne mais de 600 mil comerciantes, segundo a administração local. DIF/SEC/QCB