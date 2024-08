Bangladesh: Nobel da Paz toma posse como primeiro-ministro

Muhammad Yunus tomou posse como novo chefe do governo interino do Bangladesh, em Daca, quatro dias depois da ex-primeira-ministra Sheikh Hasina ter renunciado ao cargo e fugido do país.

O economista, de 84 anos, será encarregado de liderar um governo interino com 16 membros que comandarão o país, imerso numa grave crise económica e social, agravada após os protestos iniciados a 1 de julho, em que mais de 400 pessoas morreram.

Apenas 13 dos nomes que acompanharão Yunus no governo interino já assumiram os seus cargos, entre eles os líderes estudantis Nahid Islam e Asif Mahmud, dois dos principais líderes do Movimento Estudantil Contra a Discriminação.

Yunus disse esperar que o governo interino sirva de trampolim entre a era da ex-primeira-ministra Sheikh Hasina e um novo capítulo no país, com a eleição de um novo Executivo.

Uma nova eleição geral no Bangladesh ainda não foi confirmada, mas o Presidente Mohammed Shahabuddin anunciou na terça-feira (06.08) que o Parlamento eleito será dissolvido em janeiro.

