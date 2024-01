Bancos comerciais pressionam bancos multilaterais de desenvolvimento para obter acesso à base de dados secretos GEM

A Base de Dados Global de Risco dos Mercados Emergentes, ou GEMs , dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMD) contém três décadas de desempenho de empréstimos e dados de incumprimento de países emergentes. Os banqueiros comerciais afirmam que o acesso ao GEM lhes permitiria basear os seus cálculos de risco em registos históricos, em vez de proxy e perceção. Isto, por sua vez, poderia permitir-lhes cobrar menos para emprestar e possivelmente oferecer financiamento em locais e para projetos que de outra forma evitariam.

GEM é uma das maiores base de dados de risco de crédito do mundo para as operações de mercados emergentes de suas instituições membros, que são Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMD) e Instituições Financeiras de Desenvolvimento (DFIs). Reúne dados sobre incumprimento de crédito nos empréstimos concedidos pelos membros do consórcio.

O GEM foi criado em 2009 como uma iniciativa conjunta entre o Banco Europeu de Investimento (BEI) e a Corporação Financeira Internacional (IFC – Grupo Banco Mundial). Desde então, o consórcio GEM cresceu para incluir 24 membros compostos por BMDs e IFDs.

Os membros do Consórcio contribuem com dados anónimos sobre eventos de crédito dos seus projetos, nomeadamente em mercados emergentes e economias em desenvolvimento. Em troca, os membros obtêm acesso a estatísticas agregadas do GEM sobre taxas de incumprimento observadas, matrizes de classificação de migração e taxas de recuperação por região geográfica, setor, período de tempo e várias outras dimensões.

À medida que a indústria financeira enfrenta uma pressão crescente para desempenhar o seu papel no combate à crise climática nos países emergentes, os bancos comerciais apontam a falta de acesso ao GEM como um obstáculo significativo – um obstáculo que o Banco Mundial e outros financiadores do sector público ainda têm de eliminar.

Executivos de bancos, incluindo o Citigroup Inc. , dizem que poderiam oferecer melhores taxas e acesso a alguns dos países mais endividados do mundo se a International Finance Corp. do Grupo Banco Mundial , o Banco Europeu de Investimento e um grupo de bancos multilaterais de desenvolvimento lhes concedessem acesso aos seus dados sobre 1,5 trilhões de dólares em dívida de mercados emergentes.

Atualmente, os dados do GEM estão disponíveis apenas para as 24 instituições membros do consórcio e, apesar da pressão do G20 e das promessas de reforma, elas recusaram-se a partilhá-las. Os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento têm prometido disponibilizar os dados.

A crescente crise da dívida nos mercados emergentes trouxe esta questão para o primeiro plano. Quase 40 países mais pobres estão em situação de sobre-endividamento ou em alto risco, de acordo com o Banco Mundial . Um em cada quatro é efetivamente excluído dos mercados de capitais internacionais.

Além disso, muitos desses países são extremamente vulneráveis às alterações climáticas. Dos cerca de 2 biliões de dólares por ano de que necessitarão em financiamento climático até 2030, até 90% terão de provir do sector privado, estima o FMI – mas esse dinheiro está a tornar-se mais difícil de aceder e cada vez mais caro para obter empréstimos.

Os dados do GEM podem mostrar que investir em muitos desses locais não é tão arriscado como os bancos comerciais assumem atualmente, disse Christopher Marks , chefe de mercados em crescimento, finanças inovadoras e soluções de portfólio para a Europa, Oriente Médio e África na Mitsubishi UFJ Financial. Group Inc. Isto, por sua vez, “reduzirá o custo do financiamento e permitir-nos-á argumentar com as agências de notação de risco que algumas das nossas atividades financiadas pelo sector privado poderiam ter uma classificação mais elevada”, disse ele.

Um porta-voz do BEI, que fundou o GEM em 2009 juntamente com a IFC, disse que o consórcio está “empenhado no objectivo” de tornar os dados acessíveis aos investidores e ao público em geral. As estatísticas de recuperação dos GEM, em particular, estão “no bom caminho” para serem publicadas até ao final de março, o que será um “importante passo em frente”, disse o porta-voz.

O debate sobre o papel dos bancos internacionais de desenvolvimento tornou-se central nos esforços globais em matéria de clima. Na opinião dos bancos comerciais, os BMD deveriam emprestar em mercados que o sector privado considera demasiado arriscados; por seu lado, espera-se que os BMD sejam prudentes com o dinheiro público.

Como resultado, os dois estão frequentemente a competir em mercados de médio risco, com as instituições públicas em vantagem devido aos seus dados históricos, dizem os bancos comerciais. Isso significa que os fundos públicos estão a ser gastos em países e em tecnologias que os fundos privados poderiam assumir à custa de locais e produtos que não podem.

“O financiamento público do desenvolvimento deve concentrar-se em jurisdições, tecnologias e sectores onde exista adicionalidade financeira genuína”, afirmou Marks do MUFG. “Muito dinheiro público para o desenvolvimento ainda flui para países de rendimento médio, em vez de se concentrar principalmente em jurisdições mais vulneráveis.”

O BEI afirmou que se concentra em sectores e áreas políticas que por vezes “não são bem servidos” pelo mercado e pretende emprestar juntamente com investidores do sector privado, atraindo-os e não os afastando. Um porta-voz da IFC disse que é “vital que continuemos envolvidos nos países de rendimento médio”. Isto porque é aqui que vive a maioria dos extremamente pobres e a IFC pode ajudar a criar empregos, crescimento económico e melhorar as condições de vida, disse o porta-voz.

Tornar os dados do GEMS mais facilmente disponíveis não é tão simples como distribuir logins e palavras-passe, disse o porta-voz do BEI. O comité diretor do consórcio afirma que pretende transformar os GEM numa entidade autónoma, uma medida recomendada por um painel de peritos do G20 em 2022.

Isso garantiria uma melhor governação de dados e controlo de qualidade. mas requer uma melhor colaboração entre as partes interessadas, afirmou o painel. Limpar, padronizar e garantir a precisão dos dados num grupo tão grande de instituições é, em última análise, uma tarefa gigantesca.

O recém-empossado presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, ex-diretor executivo da Mastercard Inc., fez da melhoria da colaboração com o setor privado uma prioridade central. Ele disse em outubro que o grupo planeava começar a conceder acesso aos dados do GEM “em questão de meses”.

